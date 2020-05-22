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Бузова развеселила поклонников своей главной фразой «мои хорошие»

Сегодня, 16:01

Два слова могут стать визитной карточкой популярной исполнительницы.

Видео-подборка в Instagram, которую опубликовала телеведущая и певица Ольга Бузова, ещё раз напомнила о чувстве юмора звезды и умением над собой посмеяться. Идея с архивной нарезкой понравилась подписчикам знаменитости.

Видеоряд со стандартным приветствием «Мои хорошие» искренне порадовал и поклонников, и саму Олю Бузову. В Stories певица анонсировала новый пост, и на лице девушки при этом светилась улыбка. Это говорит о том, что она на позитивной ноте составляла публикацию и ждала, что ее фраза-паразит порадует и поднимет настроение. Поклонники оценили идею, уже за час новый пост собрал почти полмиллиона просмотров и больше 1,3 тыс. комментариев.

Помимо того, что Бузова развеселила поклонников своей главной фразой «мои хорошие», с которой она начинала каждое видео-обращение, подписчики отметили, что в видео собран «парад луков от Оли», и что самоирония ей к лицу. Позитивное и радостное видео приглянулось фанатам, о чём они поделились под постом, написав: «Наша любимая! Берём с тебя пример оптимизма и заряда». В сердцах поклонников откликнулись слова Оли Бузовой и в ответ также к ней обращались «наша хорошая».

Олю Бузову знают целеустремлённой и трудолюбивой девушкой, которая любит эпатировать и привлекать внимание. Несмотря на то, что девушка — ранимая натура, всё же самоирония ей не чужда. Таким вот весёлым образом певица напомнила о себе, а фраза «мои хорошие» может стать её очередной «фишкой» узнаваемости.


Ирен Громова

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