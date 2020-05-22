Ксения Собчак показала позитивное фото с сыном в неожиданном амплуа

От редактора

Ксения Собчак показала позитивное фото с сыном в неожиданном амплуа

Мнения фанатов разделились: кто-то оценил юмор, другие не поняли.

Сериал «Черная кошка» заставил экс-мужей Климовой столкнуться лицом к лицу

Мнение

Сериал «Черная кошка» заставил экс-мужей Климовой столкнуться лицом к лицу

Актеры вынуждены работать плечом к плечу ради денег.

Киркорова тронула новость о смерти сына Светланы Моргуновой от COVID-19

Мнение

Киркорова тронула новость о смерти сына Светланы Моргуновой от COVID-19

«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме в один день» - написал в Instagram поп-король.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Шоу-Бизнес | Сovid-19 сказался на материальном благополучии Тарзана и его семьи

Сovid-19 сказался на материальном благополучии Тарзана и его семьи

Сегодня, 13:43

Артист жалуется на государство, которое выделяется средства только пенсионерам и медикам.

Сергей Глушко, он же Тарзан, считает не справедливым, что артисты из-за карантина потеряли возможность зарабатывать, и при этом не получают денежной поддержки от страны. Артист считает, что его семья, как и пенсионеры, тоже сидит дома, и поэтому также вправе получать государственную финансовую помощь.

Тарзан рассказал, что в условиях пандемии его детище фитнесс-центр закрыт и не приносит прибыль. Супруга танцора певица Наталья Королёва, чьи доходы напрямую зависят от массовых мероприятий, также лишена источника заработка. В связи со сложившейся ситуацией танцор, как и другие артисты, переживают сложные времена, ведь Сovid-19 сказался на материальном благополучии Тарзана и его семьи. Танцор возмущён, что государство оставило сотрудников сферы культуры без помощи и финансовой поддержки:

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране».

Тарзан возмущен, что правительство акцентирует внимание только на врачах и на пожилых людях. Две эти категории в зоне риска в условиях мировой пандемии. Однако Сергей Глушко возмущен, что артисты остались один на один с финансовой проблемой.

Народ поставлен в сложные условия из-за мировой пандемии из-за Covid-19. Не важно, кто терпит убытки — артист, учитель, бухгалтер, врач или пенсионер, но каждый столкнулся с чем-то новым и угрожающим, проблемы коснулись всех. Тарзан высказался с точки зрения каждого артиста и в этом тоже прав. Массовые мероприятия, концертные площадки и развлекательные шоу будут доступны в самую последнюю очередь после карантина, а это главный заработок людей, работающих в шоу-бизнесе. Однако такое сравнение с врачами и пенсионерами можно расцениваться, как сопоставление услуг артиста с заслугами медиков и пожилых людей за их тяжелый труд в прошлом.


Ирен Громова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Эдита Пьеха получает пенсию вдвое больше, чем у Боярского
Эдита Пьеха получает пенсию вдвое больше, чем у Боярского

Народная артистка рассказала о шахтёрском прошлом.

Киркорова тронула новость о смерти сына Светланы Моргуновой от COVID-19
Киркорова тронула новость о смерти сына Светланы Моргуновой от COVID-19

«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме в один день» - написал в Instagram поп-король.

Заворотнюк и Королёва помирились после давней ссоры
Заворотнюк и Королёва помирились после давней ссоры

 По радостным новостям о здоровье Анастасии от Наташи видно, что та уже не злится.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости