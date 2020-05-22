Артист жалуется на государство, которое выделяется средства только пенсионерам и медикам.

Сергей Глушко, он же Тарзан, считает не справедливым, что артисты из-за карантина потеряли возможность зарабатывать, и при этом не получают денежной поддержки от страны. Артист считает, что его семья, как и пенсионеры, тоже сидит дома, и поэтому также вправе получать государственную финансовую помощь.

Тарзан рассказал, что в условиях пандемии его детище фитнесс-центр закрыт и не приносит прибыль. Супруга танцора певица Наталья Королёва, чьи доходы напрямую зависят от массовых мероприятий, также лишена источника заработка. В связи со сложившейся ситуацией танцор, как и другие артисты, переживают сложные времена, ведь Сovid-19 сказался на материальном благополучии Тарзана и его семьи. Танцор возмущён, что государство оставило сотрудников сферы культуры без помощи и финансовой поддержки:

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране».

Тарзан возмущен, что правительство акцентирует внимание только на врачах и на пожилых людях. Две эти категории в зоне риска в условиях мировой пандемии. Однако Сергей Глушко возмущен, что артисты остались один на один с финансовой проблемой.

Народ поставлен в сложные условия из-за мировой пандемии из-за Covid-19. Не важно, кто терпит убытки — артист, учитель, бухгалтер, врач или пенсионер, но каждый столкнулся с чем-то новым и угрожающим, проблемы коснулись всех. Тарзан высказался с точки зрения каждого артиста и в этом тоже прав. Массовые мероприятия, концертные площадки и развлекательные шоу будут доступны в самую последнюю очередь после карантина, а это главный заработок людей, работающих в шоу-бизнесе. Однако такое сравнение с врачами и пенсионерами можно расцениваться, как сопоставление услуг артиста с заслугами медиков и пожилых людей за их тяжелый труд в прошлом.

Ирен Громова