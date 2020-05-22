«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме в один день» — написал в Instagram поп-король.
Российский певец Филипп Киркоров, пораженный новостью о смерти ровесника, не смог промолчать и выразил соболезнования знаменитой телеведущей Светлане Михайловне Моргуновой. В посте на своей странице артист рассказал, как после выписки из роддома его мама поддерживала с ней связь, а он с её сыном Максимом дружили в детстве.
Артист поделился тем, насколько это новость коснулась его самого, а также о том, что это неожиданно и горе мамы Светланы Моргуновой не знает дна. Киркоров написал, что сама телеведущая даже не знала о болезни сына. 80-летняя теледиктор была дома на изоляции в условиях карантина, сын регулярно приносил продукты, оставляя у двери, чтобы не контактировать с ней, а сам потом 10 мая слёг из-за коронавируса.
Киркорова тронула новость о смерти сына Светланы Моргуновой от COVID-19. Называя её трепетно «тётя Света», напомнил, что память о сыне будет навсегда в их сердцах и выразил свою поддержку.
Российские звёзды поддержали слова Филиппа Киркорова в комментариях. Не остались равнодушными к трогательному посту Наталья Королёва, Елена Воробей, Стас Михайлов, Алла Духова, Игорь Николаев, Лариса Гузеева и другие. Новость о смерти сына Светланы Моргуновой собрала под постом уже больше 37 тыс. комментариев, полных сочувствия и поддержки.