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«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме в один день» - написал в Instagram поп-король.

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Киркорова тронула новость о смерти сына Светланы Моргуновой от COVID-19

Сегодня, 10:35

«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме в один день» — написал в Instagram поп-король.

Российский певец Филипп Киркоров, пораженный новостью о смерти ровесника, не смог промолчать и выразил соболезнования знаменитой телеведущей Светлане Михайловне Моргуновой. В посте на своей странице артист рассказал, как после выписки из роддома его мама поддерживала с ней связь, а он с её сыном Максимом дружили в детстве.

«В это невозможно поверить… только узнал от Кати Рождественской… наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот… господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию…» — написал Филипп Киркоров слова, трогающие за душу каждого.

Артист поделился тем, насколько это новость коснулась его самого, а также о том, что это неожиданно и горе мамы Светланы Моргуновой не знает дна. Киркоров написал, что сама телеведущая даже не знала о болезни сына. 80-летняя теледиктор была дома на изоляции в условиях карантина, сын регулярно приносил продукты, оставляя у двери, чтобы не контактировать с ней, а сам потом 10 мая слёг из-за коронавируса.

Киркорова тронула новость о смерти сына Светланы Моргуновой от COVID-19. Называя её трепетно «тётя Света», напомнил, что память о сыне будет навсегда в их сердцах и выразил свою поддержку.

Российские звёзды поддержали слова Филиппа Киркорова в комментариях. Не остались равнодушными к трогательному посту Наталья Королёва, Елена Воробей, Стас Михайлов, Алла Духова, Игорь Николаев, Лариса Гузеева и другие. Новость о смерти сына Светланы Моргуновой собрала под постом уже больше 37 тыс. комментариев, полных сочувствия и поддержки.


Ирен Громова

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