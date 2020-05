Клип Little Big подтолкнул музыкантов к уходу из The Hatters

После выхода «UNO» для «Евровидения» сразу 3 участника группы покинули состав.

Группа The Hatters находится под лейблом Little Big. Несомненно, Юрий Музыченко является руководителем коллектива, но дело не обходится и без вмешательства Илья Прусикина. Лидеры групп уже давно дружат между собой и стараются активно помогать друг другу. Яркий пример тому можно увидеть даже в клипе «UNO», с которым Little Big были готовы ехать на «Евровидение». Не являясь участником группы Ильи, Музыченко вошел в представленный состав.

С одной стороны, в этой ситуации есть масса позитивного, но не стоит забывать и о том, что в каждой ложке сахара есть капля соли. Так вот, негатив заключается в том, что клип «UNO» подтолкнул музыкантов группы Hatters к уходу. На это указывает целый ряд причин.

Самое интересное, что музыканты покинули The Hatters через несколько дней после того, как появился клип «UNO». На официальном Youtube-канале «Евровидения» видеозапись появилась 13 марта, а об уходе музыкантов Юрий сообщил 27 марта в прямом эфире в Instagram-аккаунте «Нашего радио». Такое решение коллеги Музыченко приняли после 4-х лет нахождения в группе, что довольно странно.

Конечно, Юрий заверил, что музыканты ушли из группы, чтобы заниматься своими делами. Однако вопрос напрашивается сам собой. Зачем они столько находились в The Hatters, если имели совсем другие увлечения. Ответов на это может быть масса, но стоит выделить один, который подходит больше всего. Являясь участниками группы Музыченко, артисты имели возможность прорваться в Little Big, которые пользуются огромным спросом. Однако за долгие годы, кроме Юрия к Илье никто так и не попал.

С выходом клипа «UNO» — эта теория только подтвердилась. В связи с тем, что группа The Hatters не столь популярная, целью участников мог быть именно переход в Little Big. После того, как в очередной раз Прусикин выбрал Музыченко, музыканты ушли из группы.

Конечно, не стоит исключать, что на самом деле причиной того, что артисты покинули The Hatters, стал не клип группы Little Big, а действительно то, о чем говорил Юрий в прямом эфире.

