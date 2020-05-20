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Муцениеце призналась, какой урок вынесла от брака с Прилучным

Сегодня, 11:26

Самое главное – ценить свободу партнёра.

Актриса Агата Муцениеце в беседе с Ольгой Сухаревой признала себя «последним человеком, у которого можно спросить секрет счастливого брака». Диалог двух подруг проходил в прямом эфире в Instagram.

Муцениеце призналась Сухаревой, какой урок вынесла от брака с Прилучным. По её мнению, границы желаний супруга или супруги нельзя нарушать.

«Если человек хочет куда-то поехать – пусть едет. Хочет сниматься – пусть снимается», - сказала актриса.

А давать советы счастливого брака остальным Агата Муцениеце считает не справедливым, так как сама потерпела неудачу.

На данный момент артистка решила сосредоточить внимание на любимых детях и профессиональной карьере драматической актрисы. Именно такую роль хочет получить Муцениеце после окончания карантина.

В Instagram Агата выразила искреннее недоразумение, почему люди больше интересуются «грязным бельём», чем настоящими проблемами. В качестве примера она привела количество комментаторов под постами с больными детьми, которым нужны деньги, и публикациями о «скандальных выходках Павла Прилучного», поднимавшего руку на супругу. Последних значительно больше. Актриса считает, что это странно.


Антон Жилин

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