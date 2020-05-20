Новый сезон шоу «Танцы» станет финальным

Об этом заявил наставник проекта Мигель, который уже работает над новым сезоном.

Создатели франшизы готовят новый сезон шоу «Танцы», который станет финальным. Об этом объявил Мигель, являющийся постоянным наставником участников проекта. Сейчас команда работает над финальным сезоном талант-шоу.

Напомним, на российских телеэкранах «Танцы» появились в 2014 году, став не просто очередным проектом, а рейтинговым продуктом. С каждым новым сезоном аудитория проекта росла, но создатели шоу решили сделать седьмой сезон последним. Не исключено, что народный интерес к хореографии утихает. Хоть комментарии недовольных закрытием шоу зрителей говорят об обратном.

«Я жду тебя в своей команде. Телеканал ТНТ объявляет запуск последнего сезона шоу» — написал Мигель.

Стоит отметить, что создатели шоу пока никак не прокомментировали завершение «Танцев». Кастинги финального сезона пройдут в 13 российских городах, Казахстане, и Республике Беларусь. Как и в прошлые годы, все желающие могут попробовать свои силы. Правда неизвестно, кто будет оценивать конкурсантов — состав жури пока не подтверждён официально. Не исключено, что в него, как и раньше, войдёт Мигель, Татьяна Денисова, и Егор Дружинин.

Дмитрий Кошевой