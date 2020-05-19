Ксения Собчак показала позитивное фото с сыном в неожиданном амплуа

Мнения фанатов разделились: кто-то оценил юмор, другие не поняли.

Ксения Собчак поделилась тем, как проводит время с семьёй. В частности, она с подросшим сыном Платоном позируют на камеру во время прогулок.

Молодая мама показала, что вне зависимости от возраста и положения можно давать себе развлекаться. Она разместила с социальной сети Instagram фото, где предстала в неожиданном амплуа вместе с сыном.

Всегда стильно и официально одетая журналистка нарядилась по-спортивному: штаны, толстовка с натянутым капюшоном, неброская куртка и солнцезащитные очки вне зависимости от погодных условий — так обычно одеваются хулиганы среди молодёжи. Собчак села на корточки и показала рокерский жест — крутая мама веселится вместе с ребёнком, который одет значительно теплее.

Поскольку в районе Москвы всё ещё местами холодно, майские фото в тёплой одежде — обычное дело. Маленький Платон в зимней шапке с заячьими ушками — любимой, Собчак пишет на своём аккаунте:

Он ее не снимает. Говорит я заяц и все тут.

Не все фанаты оценили юмор. Кто-то ехидно прокомментировал безграмотную, как может показаться, подпись к фотографии: «На раёне». Другие поняли — ведущая вошла в роль и нарочно выражается на молодёжном сленге. Ведущая смогла подарить своим фолловерам позитивное настроение.

Ангелина Соколовская