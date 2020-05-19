Материалы могут шокировать принца Уильяма и его брата Гарри.

Netflix готовит фильм-откровение о принцессе Диане. Рабочее название ленты «Быть мной: Диана». В ней планируют раскрыть неизвестные факты о детстве Леди Ди, её психических проблемах и трагические обстоятельства брака с принцем Чарльзом. В основе фильма создатели использовали не опубликованные ранее выдержки из видеозаписей с принцессой Уэльской 1990–1992 годов, в которых она откровенно рассказывает о своих проблемах.

В съемках примут участие близкие Дианы, которые находились рядом с принцессой незадолго до её гибели. В частности они расскажут о проблемах с питанием, плохом самочувствии Дианы. Также будет затронуты темы измен принца Чарльза и его подарков любовнице даже в день свадьбы, которые якобы и подтолкнули Диану к романам на стороне.

Однако внуки королевы считают, что фильм-откровение от Netflix будет крайне недостоверным. Потому что исказит факты о королевской семье. По мнению королевского автора Лесли Кэрролла, которым он поделился с изданием Express, подобные откровения на крайне деликатные темы, могут стать ударом для принцев Уильяма и Гарри.

Что касается Netflix, то подобная реакция вызывает у них недоумение. Ведь ничего тайного в фильме не покажут. Эти откровения Леди Ди так или иначе известны уже всем уже хотя бы потому, что давно находятся в открытом доступе.

Шура Альтшуль