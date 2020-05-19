Бритни Спирс призналась в юношеских комплексах аз-за внешности

Икона американской поп-сцены призналась, что не считала себя привлекательной в юные годы.

Это признание она выложила в своём профиле социальной сети Instagram, прикрепив фотографию с пояснением некоторых деталей. Спирс опубликовала селфи, на котором она запечатлена крупным планом с собранными в хвост волосами и чёлкой на лбу. Описывая свой внешний вид, поп-дива подчеркнула, что плотно закрытый рот и чёлка были причинам её юношеских комплексов из-за внешности. Так, по словам Спирс, в то время было принято не носить чёлку только внешне привлекательным людям, к которым она себе не причисляла. А рот она плотно закрывала, поскольку считала свои зубы плохими.

В конце звезда добавляет, что считала себя гадким утёнком в юности. При этом Бритни Спирс подметила, что перестала носить чёлку ещё в третьем классе, чтобы придать себе уверенности.

«Сейчас, когда я зачесываю чёлку на лоб, я чувствую себя в безопасности… Как будто я снова в третьем классе», — завершает свой пост звезда.

Милорад Васич