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Главная страница | Шоу-Бизнес | Следующий выпуск шоу Никиты Михалкова «БесогонТВ» появится на YouTube 22 мая

Следующий выпуск шоу Никиты Михалкова «БесогонТВ» появится на YouTube 22 мая

Сегодня, 19:30

Телеканал «Россия24» снял с эфира передачу режиссёра.

Авторская программа будет транслироваться только на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube. Во второй серии под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» поднимется тема о причинах снятия с эфиров на телевидении.

Режиссер Никита Михалков, анализируя успех нового шоу, записал обращение, в котором поблагодарил аудиторию за интерес. Это вдохновило режиссёра на новые идеи:

«Повторы нашей предыдущей передачи «У кого в кармане государство» были сняты с эфира. И поэтому мы выпустили её в Интернете. Более 7 млн посмотрели её, и поэтому это дало мне импульс к тому, чтобы не  останавливать нашу работу. 22 мая мы представим вниманию уже новую программу, уже в Интернете. Я надеюсь, будет интересно».

Никита Михалков порекомендовал не пожалеть своего времени и посмотреть очередной выпуск. Режиссёр намерен обсудить в следующем шоу, кому не понравилась тема предыдущей передачи, и почему авторская передача сняла с телеэфира. По словам режиссёра, канал «Россия24» отказался доносить важные идеи и мысли до аудитории, поэтому теперь «БесогонТВ» продолжит жить уже на просторах Интернета.


Ирен Громова

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