Следующий выпуск шоу Никиты Михалкова «БесогонТВ» появится на YouTube 22 мая

Телеканал «Россия24» снял с эфира передачу режиссёра.
Авторская программа будет транслироваться только на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube. Во второй серии под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» поднимется тема о причинах снятия с эфиров на телевидении.
Режиссер Никита Михалков, анализируя успех нового шоу, записал обращение, в котором поблагодарил аудиторию за интерес. Это вдохновило режиссёра на новые идеи:
Никита Михалков порекомендовал не пожалеть своего времени и посмотреть очередной выпуск. Режиссёр намерен обсудить в следующем шоу, кому не понравилась тема предыдущей передачи, и почему авторская передача сняла с телеэфира. По словам режиссёра, канал «Россия24» отказался доносить важные идеи и мысли до аудитории, поэтому теперь «БесогонТВ» продолжит жить уже на просторах Интернета.