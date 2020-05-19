Костенко объяснила, почему Тарасов критикует её еду

Жена футболиста часто перебарщивает с солью.

В семьях знаменитостей дела обстоят почти также, как и у фанатов. Недавно Анастасия Костенко рассказала, что часто нарывается на критику мужа. Модель призналась, что Дмитрий Тарасов — человек прямолинейный и при любой возможности высказывает свое мнение. Часто крике подвергаются именно блюда Анастасии, которыми она балует футболиста.

Создается впечатление, что Костенко вовсе не умеет готовить. Однако это обманчиво. Часто Анастасии приходится выслушивать критику Тарасова из-за того, что она переборщила с солью, о чём девушка сама рассказала недавно. В связи с тем, что Дмитрий прямолинейный человек, он при любой возможности высказывает свое мнение. Бывало даже так, что Тарасов раскритиковал Костенко за то, что она немного пережарила блюдо.

Конечно, Анастасия не оставляет своего влечения к кулинарии и продолжает баловать мужа вкусностями. В связи с прямолинейностью Тарасова, Костенко сложно угодить ему в еде, о чем она и рассказала в прямом эфире с шеф-поваром Марком Стаценко. Анастасия продемонстрировала, как она умело обращается управляется на кухне.

Александр Великий