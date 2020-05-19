Брежнева в «космическом» костюме обеспокоила поклонников своей худобой

Певица продемонстрировала на сколько «тонка» ее фигура.

Многие знаменитости тщательно следят за своей внешностью и фигурой. Конечно, это вполне объяснимо, ведь от этого зависит их заработок. Однако бывают случаи, когда звезды так увлекаются похудением, что вызывают беспокойство у поклонников.

Яркий пример тому — Вера Брежнева. Недавно певица поделилась с поклонниками в Instagram видеозаписью, на которой она продемонстрировала «тонкость» своей фигуры. Брежнева была запечатлена в «космическом» костюме, который подчеркнул формы. Казалось бы, что поклонники должны были по достоинству оценить наряд артистки, но все пошло иначе.

Вместо того, чтобы усыпать Брежневу в «космическом» костюме комплиментами, фанаты всерьез обеспокоились. Поклонники считают, что Вера слишком похудела и ей необходимо больше есть, чтобы поправиться. Фанаты уверены, что Брежнева была «идеальна» и раньше, поэтому ей не стоило так «истощать» себя.

Конечно, вполне возможно, что на самом деле Вера не похудела, а всему виной стал выбранный наряд, из-за которого певица и обеспокоила поклонников своей худобой.

Александр Великий