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В сериале «Континенталь» раскроют предысторию «Джона Уика»

Сегодня, 12:11

Режиссер Чад Стахелски раскрыл подробности предстоящего блокбастера.

Многим уже успел полюбиться «Джон Уик». Конечно, три вышедшие фильма имели колоссальный успех среди зрителей. От части это случилось благодаря тому, что в главной роли выступил Киану Ривз. Однако Чад Стахелски решил не останавливаться на достигнутом и продолжил съемки мирового блокбастера. Еще не успела выйти четвертая часть «Джони Уика», как режиссер сообщил о новом сериале, в котором раскроют предысторию главного персонажа.

«Континенталь» станет продолжением нашумевших фильмов про киллера, только вот действия будут проходить не от лица главного героя, как было ранее в фильмах, а в совсем другом формате, где и раскроют предысторию «Джона Уика». Зрителям предстоит узнать более детально о героях, и почему они пришли именно к этому. Конечно, само название сериала говорит само о себе. «Континенталь» — это логово для наемных убийц, с одним действующим правилом. В стенах этого здания запрещены убийства, и те, кто хочет почувствовать себя в безопасности, идут именно туда.

Как сказал Стахерски: «Этот мир глубже — это не только история про убийц, но и про окружающий их мир. А еще в сериале будут предыстории персонажей, уже знакомых вам по Джону Уику.»

Когда сериал появится на экранах — пока неясно. Однако единственное, что можно сказать с уверенностью — показ «Континенталя» состоится после того, как выйдет четвертая часть «Джони Уика», которая перенесена на неопределенный срок.


Александр Великий

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