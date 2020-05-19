В сериале «Континенталь» раскроют предысторию «Джона Уика»

Режиссер Чад Стахелски раскрыл подробности предстоящего блокбастера.

Многим уже успел полюбиться «Джон Уик». Конечно, три вышедшие фильма имели колоссальный успех среди зрителей. От части это случилось благодаря тому, что в главной роли выступил Киану Ривз. Однако Чад Стахелски решил не останавливаться на достигнутом и продолжил съемки мирового блокбастера. Еще не успела выйти четвертая часть «Джони Уика», как режиссер сообщил о новом сериале, в котором раскроют предысторию главного персонажа.

«Континенталь» станет продолжением нашумевших фильмов про киллера, только вот действия будут проходить не от лица главного героя, как было ранее в фильмах, а в совсем другом формате, где и раскроют предысторию «Джона Уика». Зрителям предстоит узнать более детально о героях, и почему они пришли именно к этому. Конечно, само название сериала говорит само о себе. «Континенталь» — это логово для наемных убийц, с одним действующим правилом. В стенах этого здания запрещены убийства, и те, кто хочет почувствовать себя в безопасности, идут именно туда.

Как сказал Стахерски: «Этот мир глубже — это не только история про убийц, но и про окружающий их мир. А еще в сериале будут предыстории персонажей, уже знакомых вам по Джону Уику.»

Когда сериал появится на экранах — пока неясно. Однако единственное, что можно сказать с уверенностью — показ «Континенталя» состоится после того, как выйдет четвертая часть «Джони Уика», которая перенесена на неопределенный срок.

Александр Великий