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Главная страница | Шоу-Бизнес | Эдита Пьеха получает пенсию вдвое больше, чем у Боярского

Эдита Пьеха получает пенсию вдвое больше, чем у Боярского

Сегодня, 10:10

Народная артистка рассказала о шахтёрском прошлом.

Звезда советской эстрады поделилась семейной историей, которая вызывает в ней не только чувство гордости, но помогает финансово пережить трудные для артистов времена пандемии.

83-летняя Эдита Пьеха живёт в более выгодных условиях, чем другие артисты, вынужденные сидеть без дела и заработка из-за карантина. Благодаря титулу «Почётный шахтёр», который присвоил бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, певица получает надбавку к пенсии в размер 25 тыс. руб.

«Этот титул приняла с гордостью, ведь у меня биография шахтерская: родители и брат работали на шахтах. Вот в память о них меня и наградили шахтерской пенсией» — поделилась Эдита Пьеха.

Благодаря заслугам близких родственников, народная артистка чувствует себя комфортнее и увереннее, чем другие артисты. Если в столице звёзды рассчитывают на большие пенсии и помощь от государства в размере 30 тыс. рублей, то для тех, кто проживает в регионах, ситуации немного печальнее. Так, например, благодаря шахтёрской надбавке жительница Санкт-Петербурга Эдита Пьеха получает пенсию вдвое больше, чем у Михаила Боярского, ведь земляк может рассчитывать только на 20 тыс. руб.

На самоизоляции артисты преклонного возраста, чтобы не рисковать здоровьем, вынуждены отказаться от гастролей, съемок и спектаклей. Им приходиться жить на пенсию и на собственные сбережения. Эдита Пьеха получает финансовую помощь за заслуги семьи, а вот Михаил Боярский продолжает преданно служить на благо своей семье и не жалуется на обстоятельства, ведь артист на самоизоляции занимается воспитанием внуков.


Ирен Громова

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