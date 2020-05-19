Молодая жена Макаревича уверена, что разлука не разрушит их брак

Эйнат Кляйн не успела воссоединиться с мужем и осталась в Израиле из-за закрытия границ.
На вопросы о личной жизни четвёрная жена лидера группы «Машина времени» говорить не хочет. Но призналась, что коротать вечера ей помогает бокал вина, продажа которого стала её бизнесом во время пандемии.
Также она не скрывает свою любовь к путешествиям. Так, с Макаревичем они познакомились в Эфиопии. Моложе музыканта на 30 лет, девушка уверена, что их разлука не разрушит их брак. Она хорошо говорит по-русски, ведь закончила журфак в Киеве.
Макаревич до этого пробыл в браке 7 лет с Натальей Голубь. А после развода в 2010 году перестал давать комментарии по поводу своей личной жизни. О том, что они с Эйнат Кляйн сыграли свадьбу в декабре 2019 года, стало известно буквально в конце апреля.