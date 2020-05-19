Молодая жена Макаревича уверена, что разлука не разрушит их брак

Эйнат Кляйн не успела воссоединиться с мужем и осталась в Израиле из-за закрытия границ.

На данный момент единственным способом общения для супругов является интернет. А не видели они уже несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. Если Макаревич успел прилететь в Москву из Израиля, то рейс Эйнат отменили.

На вопросы о личной жизни четвёрная жена лидера группы «Машина времени» говорить не хочет. Но призналась, что коротать вечера ей помогает бокал вина, продажа которого стала её бизнесом во время пандемии.

«Человек существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это всё на свете включает в себя неограниченный сон и игристое», — рассказывает Эйнат.

Также она не скрывает свою любовь к путешествиям. Так, с Макаревичем они познакомились в Эфиопии. Моложе музыканта на 30 лет, девушка уверена, что их разлука не разрушит их брак. Она хорошо говорит по-русски, ведь закончила журфак в Киеве.

Макаревич до этого пробыл в браке 7 лет с Натальей Голубь. А после развода в 2010 году перестал давать комментарии по поводу своей личной жизни. О том, что они с Эйнат Кляйн сыграли свадьбу в декабре 2019 года, стало известно буквально в конце апреля.

Милорад Васич