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Джоэл Эдриан сыграет нового ведьмака во втором сезоне сериала The Witcher

Вчера, 16:04

Ведьмак Хемрик — совершенно новый персонаж, отсутствующий как в книгах, так и в предыдущих экранизациях.

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» (The Witcher) от Netflix роль нового героя досталась актёру и каскадёру Джоэлу Эдриану. Актёр успел себя зарекомендовать, снявшись в боевиках вместе с Джеки Чаном: «Меч дракона» (2015) и «Доспехи бога: В поисках сокровищ» (2017). Сразу стоит подметить, что сейчас невозможно утверждать важность роли персонажа в сюжете и его связь с Геральтом, главным героем саги. Ведь Хемрика нет ни в оригинальных книгах Анджея Сапковского, ни в предыдущих экранизациях, ни даже в играх.

Но, тем не менее, шоураннеры сериала уже сообщали, что помимо Хемрика во втором сезоне появятся и каноничные персонажи. Компанию Геральту составят ведьмаки Весемир, Ламберт и Эскель. А также, по словам всё тех же шоураннеров, во втором сезоне лучше раскроется империя Нильфгаарда, выступившая главным антагонистом в первом.

Несмотря на то, что премьера первого сезона The Witcher состоялась вскоре после окончания съёмок (20 декабря 2019 года), о точной дате релиза второго сезона говорить сложно. В Netflix говорят о премьере во второй половине 2021 года, но изменения допустимы из-за ситуации с коронавирусом.


Милорад Васич

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