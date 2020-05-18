Джоэл Эдриан сыграет нового ведьмака во втором сезоне сериала The Witcher

Ведьмак Хемрик — совершенно новый персонаж, отсутствующий как в книгах, так и в предыдущих экранизациях.
Но, тем не менее, шоураннеры сериала уже сообщали, что помимо Хемрика во втором сезоне появятся и каноничные персонажи. Компанию Геральту составят ведьмаки Весемир, Ламберт и Эскель. А также, по словам всё тех же шоураннеров, во втором сезоне лучше раскроется империя Нильфгаарда, выступившая главным антагонистом в первом.
Несмотря на то, что премьера первого сезона The Witcher состоялась вскоре после окончания съёмок (20 декабря 2019 года), о точной дате релиза второго сезона говорить сложно. В Netflix говорят о премьере во второй половине 2021 года, но изменения допустимы из-за ситуации с коронавирусом.