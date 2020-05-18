Оскароносный Махершала Али появился перед фанатами Marvel в образе Блэйда

Обладатель двух премий «Оскар» выложил в своём аккаунте Instagram рисунок, изображающий его в образе героя комиксов Marvel.

О том, что Али сыграет роль Блэйда стало известно ещё в 2019 году во время фестиваля Comic-con. Неизвестно, является ли данное изображение постером к грядущему фильму или просто концептуальным эскизом. Сам актёр также воздержался от уточнений по этому поводу.

Но известно точно, что Махершала Али был представлен в роли охотника на вампиров самим главой студии Marvel Кевином Файги. Именно он ответственный за все экранизации вселенной комиксов Marvel. Али же подтвердил сей факт, когда во время презентации появился перед зрителями в бейсболке с символикой Блэйда. По графику съёмок и, уж тем более, точным датам достоверной информации нет. К тому же из-за ситуации в мире с коронавирусом съёмки могут стартовать не раньше 2021 года.

Получивший Оскар в 2017 («Лунный свет») и в 2019 году («Зелёная книга»), Махершала Али имеет репутацию актёра, серьёзно относящегося к выбору роли. Так, он сам настоял на своём участии в третьем сезоне популярного сериала «Настоящий детектив». А в пользу роли Блэйда Али отказался воплощать образ комиссара Джеймса Гордона, соратника Бэтмена из вселенной комиксов DC.

Милорад Васич