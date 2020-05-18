Новый провальный альбом заставил Билана стать участником TikTok объединения

Дима пытается завоевать новую публику старыми хитами.

Фото из Instagram: @the_xo_team

Певец 27 апреля сделал релиз нового музыкального альбома «Перезагрузка». К сожалению, ни один из 16 синглов не занял места в чартах известных платформ: «Вконтакте», iTunes и Yandex Music. Даже топе-100 нет новых песен Билана. Значит, что творчество артиста не окупилось в полной мере и даже может нести убытки.

Примечательно, что сейчас Дмитрий стал участником нового молодёжного объединения блогеров в TikTok - The Xo Team – где собраны одни из самых популярных русскоязычных тиктокеров. Очевидно, что таким образом Билан пытается собрать новую молодую аудиторию, как делал в своё время Филипп Киркоров, объединившись с Тимати, и Дмитрий Маликов.

Новый провальный альбом «Перезагрузка» заставил Билана стать участником TikTok объединения ради поднятия рейтингов и пиара. Ведь ранее артист не увлекался так сильно этой платформой, как другие участники.

Стоит напомнить, что после ухода от продюсера Яны Рудковской – Билан начал активнее участвовать на различных шоу, эксперементировать и высоко взлетел. Однако после высокого взлёта, как правило, ждёт резкое падение, что мы можем наблюдать сейчас - исходя из чартов известных музыкальных платформ.

Билан в свою очередь совсем не отчаивается, он не обеднел и не стал изгоем. Наоборот, певец открыл для себя новый способ реализации, лично познакомился с новым прогрессивным и популярным поколением. Не зря говорят, что тяжёлые времена создают сильных людей.

Диана Медведева