Заворотнюк и Королёва помирились после давней ссоры

По радостным новостям о здоровье Анастасии от Наташи видно, что та уже не злится.

Анастасия Заворотнюк и Наташа Королёва свои взаимоотношения никогда не афишировали. Тем не менее, ряд фактов дает понять, что когда-то артистки серьезно поссорились, что заставило их прекратить общение, однако сейчас им удалось наладить мирные отношения.

На то, что между знаменитостями был конфликт, указывают следующие обстоятельства. Во многих источниках СМИ говорится, что свой образ няни Вики Заворотнюк скопировала с коллеги по театру Ольги Блок-Миримской. Но в одном из последних интервью Андрею Малахову Королёва заявила, что именно ее режиссеры сериала первой упрашивали сняться в главной роли, однако, так как согласиться по определенным обстоятельствам она не смогла, Анастасию заставили скопировать ее образ. И, если подумать, «прекрасная няня» действительно подражает тем повадкам, которыми Наташа отличается в реальной жизни благодаря своим украинским корням.

Instagram, аккаунт @a_zavorotnyuk





Судя по тому, что актриса так долго молчала об этом, логично заключить, что между ней и певицей были какие-то недопонимания и, скорее всего, из-за той же роли в «Моей прекрасной няне». Интересно и то, что, как оказалось, уже долгое время они вместе проживали на территории одного поселка Крёкшино. Королёва и Тарзан всегда рассказывают в Instagram о том, как проводят время и показывают все праздники. Тем не менее, семья Заворотнюк и Петра Чернышёва у них на страницах никогда не светилась, а значит они не общались, хотя, как у соседей, у них было столько возможностей.

Цитата «РИА Новости Крым»





Но вдруг все изменилось. Недавно Наташа дала небольшое интервью, рассказав об улучшающемся самочувствии Анастасии. Раз вести звучат из первых уст, значит можно сделать вывод, что они наконец помирились после давней ссоры и снова стали общаться.

Глафира Катракис