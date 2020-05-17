Как брак с Петросяном поднял самооценку Брухуновой и превратил ее в идеальную жену

Молодая супруга юмориста уже сравнивает себя с мировыми звездами прошлого.

Как только о Брухуновой заговорила общественность, ее часто называли серой мышью в сравнии с Еленой Степаненко. Тем не менее, со временем она буквально расцвела - брак с Петросяном заметно поднял ее самооценку.

В недавней Instagram-публикации Брухунова призналась, что если выбирать между умом и красотой, она - скорее первое и добавила: «Умная женщина не может быть некрасивой». А в очередных Instagram Stories, пытаясь ответить на хейт, Татьяна даже сравнила себя с легендарными Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, тем самым намекнув на свой безупречный вкус. Не забыла она и упрекнуть комментаторов поста - назвала их карантинными критиками и посоветовала им не позорить себя. Видно, что молодая жена Петросяна считает себя экспертом в вопросах стиля и не прочь доказать это всем, хотя образования в данной сфере не имеет.

Брухунова, которую ранее в СМИ обвиняли в разрушении брака Петросяна и Степаненко, теперь всеми силами старается доказать, что нынешний брак превратил ее в идеальную жену. На публике пара появляется редко, но стоит заметить, что в поездках Татьяна всегда сопровождает супруга, так что в отношениях у них с Евгением Вагановичем все отлично. Кроме того, судя по её публикациям в Instagram, дома всегда чисто и вкусно. Несмотря на то, в шикарном доме семьи готовит домработница, новоиспечённая супруга юмориста следит за тем, чтобы еда была разнообразной и полезной.

Стоит заметить, что Брухуновой и правда есть чем гордиться, ведь она завоевала сердце известного в широких кругах Петросяна, который более 30 лет был женат на Елене Степаненко. Создается впечатление, что это одна из главных причин, почему у молодой женщины так резко поднялась самооценка. Ассистентка легендарного юмориста, можно сказать, переплюнула его экс-супругу, ведь смогла достойно ее заменить.

Глафира Катракис