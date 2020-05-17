3 причины почему Барбара Пино не дойдет до финала «Холостяка»

От редактора

3 причины почему Барбара Пино не дойдет до финала «Холостяка»

Девушка рассказал, что не готова за такое короткое время влюбиться в человека.

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3 причины почему Барбара Пино не дойдет до финала «Холостяка»

Вчера, 15:30

Девушка рассказал, что не готова за такое короткое время влюбиться в человека.

Несмотря на то, что фанаты любовного реалити-шоу предсказывают победу Барбаре, есть 4 причины почему она не дойдет до финала «Холостяка».

Во-первых, в своем интервью для «Вокруг ТВ» Барбара намекнула на то, что у них с Антоном Криворотовым (холостяком) нет шансов построить отношения. Она объяснила, чтобы влюбиться в человека нужно время и несмотря на то, что Антон вызвал интерес в каких- то моментах, открываться и впускать в свой мирок она его не собиралась.

«Вообще я не верю в сказки и никогда не думала, что в реалити-шоу есть любовь. В моем случае вероятность найти то самое чувство на практике ничтожно мала», - высказала свое мнение о проекте Пино.

Во-вторых, друзья Антона, Ирина Горбачева и Павел Деревянко неоднозначно оценили личные качества девушки. Гости шоу сделали вывод, что Криворотов в некоторых моментах до нее не дорос, да и в целом не достоин девушки. Это указывает на то, что друзья Антона знают его лучше и понимают, что он не готов к серьезным отношениям, как Барбара. Поэтому и высказались против того, чтобы между Пино и стоматологом завязались отношения, хотя девушка им очень понравилась.

В-третьих, главной претенденткой на победу можно считать Лизу. Это единственная девушка, которая была знакома со стоматологом еще до проекта. Плюс ко всему, девушка внешне сильно похожа на первую любовь Антона, Елену Халепо. Одинаковые угловатые черты лица, темные длинные волосы, разрез глаз, форма губ, телосложение. И если учитывать, что мужчины склонны выбирать определенный типаж девушек, у нее есть больше шансов дойти до финала.

Сам Антон неоднократно говорил, что чувствует себя с Барбарой, как с другом, легко и непринужденно. Даже несмотря на горячий поцелуй.

Стоит отметить, что холостяк на шоу «Импровизация» не один раз заверил всех в неожиданном завершении проекта. Антон попросил не делать ставки на победителя, так как его выбор всех удивит. Ну а раз все мечтают увидеть Барбару в свадебном платье, то это точно будет не она.


Мария Степанова

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