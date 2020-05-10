«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна»

И мужа «отхватила», и деньги получила — у Бербер явно наступила белая полоса.

Звезда нашумевшего сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вступила в мир кино в новом амплуа — слава избалованной Леры Обориной, наконец, осталась позади, как и сам сериал. Изменилась жизнь актрисы после съёмок в «Проекте Анна Николаевна»: мало того, что блондинка поборола статус «заложницы» одной роли, так ещё и заметно продвинулась по карьерной лестнице. Более того, «чудодейственный» сериал отразился и на личной жизни блондинки: у Бербер наступила белая полоса. Об этом подробнее.

Романтические отношения в Instagram @zberberr





В новом проекте Зоя сыграла андроида-полицейского, который влюбился в коллегу, но, как выяснилось, чувства парочки не ограничились прицелами камер — вот уже который месяц Зоя и Антон Филипенко без стеснения признаются друг другу в любви, оказывая романтические знаки внимания на публику. К тому же, по слухам, гражданский муж Зои Александр Синегузов сбежал из семьи после провальной покупки недвижимости, когда Бербер оказалась в лапах мошенников.

И хотя актриса в одиночку, по-прежнему, вынуждена выплачивать ежемесячно 70?000 рублей за ипотечный кредит, очевидно, после успешных съёмок финансовые трудности отпадут сами по себе: мало того, что проект уже принес крупный гонорар, так еще и позитивно отразится на дельнейших предложениях от режиссеров. Новый роман, поддержка любимого мужчины и долгожданный успех в карьере — кажется, о такой жизни Зоя только мечтала, а это может быть только начало!

Анастасия Стратьева