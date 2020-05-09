Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

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Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

Сб 9 мая 2020, 22:21:03

Как будто прошло лет 20 – Федор не похож сам на себя.

8 сезон сериала «Сваты» так и не появился на телеэкранах. Сначала съемки долго откладывали, а затем, когда первые сцены были отсняты, все приостановилось из-за пандемии. Предварительно известно, что сезон стартует в конце июля этого года, но в свете нынешних событий даже это нельзя утверждать. За это время главный герой Федор Добронравов действительно изменился. Неужели это Иван Будько?!

В новом выпуске «Прямого эфира» с Андреем Малаховым российские артисты читали письма, рассказывали о своих родственниках-соотечественниках и обсуждали великий подвиг. В качестве гостя в студию также был приглашен постаревший Федор Добронравов. Из-за своего внешнего вида он мог потерять роль в любимом миллионами сериале. Во-первых, выглядит он значительно старше, чем в крайнем, седьмом, сезоне. Из-за того, что съемки приостановили на неопределенный период, его внешность может измениться еще сильнее. Не исключено, что из-за этого руководство проекта будет вынуждено изменить актерский состав.

Кадр из выпуска "Прямого эфира" от 9 мая 2020 года

Подобная ситуация произошла и после 4 сезона, когда среди персонажей исчез Юрий Ковалев. По сюжету герой просто умер, а на самом деле актер просто отказался от съемок. Будет трудно сопоставить прежнее лицо и нынешнее, поэтому намного проще просто заменить аотктера. Возможно, и Иван Будько странным образом исчезнет из сценария.



Марго Мирная

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