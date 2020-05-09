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Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы?

Сб 9 мая 2020, 21:17:20

Певица, вероятно, не хочет повторять ошибок своих родителей.

Несколько лет назад стало известно, что Нюша ждет своего первенца. Для многих поклонников это было радостной новостью. Однако Нюша долгое время скрывала свою дочь от посторонних глаз и лишь недавно призналась, как ее назвала. Наследница певицы Симба произвела стоящий фурор среди поклонников, когда появилась на обложке одного из журналов.

С появлением дочери, жизнь Нюши заметно изменилась. Певица старается уделять как можно больше времени на воспитание своей наследницы. Конечно, в период карантина это стало делать гораздо проще, ведь теперь Нюше не нужно срываться и ехать на концерты и выступления. Со стороны все смотрится так, будто певица — это очень образцовая мама, а глядя на последние публикации, это с легкостью подтверждается.

Однако в этой истории есть и одно «но». Певица так увлечена своим ребенком, что совсем «забросила» себя. На недавней видеозаписи Нюшу с трудом можно узнать, ведь артистка была без макияжа и с «мешками» под глазами. Ранее за певицей не замечалось такого «домашнего» образа.

Возникает вопрос, почему Нюша «забросила» себя до такой степени?

Вероятно, причиной стало детство артистки. Родители артистки развелись, когда она была совсем крохой. После Нюша была как между двух огней. Певица общалась то с отцом, то с матерью. Позже у папы Нюши появился еще один ребенок, а соответственно, его внимание разделилось на двоих. Похоже, что Нюша это запомнила на всю жизнь и не хочет повторять ошибок своих родителей, поэтому целиком и полностью посвятила себя Симбе.

Конечно, не стоит исключать, что певица «забросила» себя не ради счастья дочери, а по другим причинам. Возможно, Нюша попросту не нашла времени, чтобы накраситься.


Александр Великий

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