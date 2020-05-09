Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

От редактора

Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

 Как будто прошло лет 20 – Федор не похож сам на себя.

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

Мнение

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

 Долматов заявляет, что Кети пользовалась им, но сама она неоднократно признавалась рэперу в любви.

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Мнение

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Татьяне и Дмитрию очень повезло вовремя определить заражение коронавирусом.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Шоу-Бизнес | Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков?

Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков?

Сб 9 мая 2020, 22:00:35

Певец явно хочет скрыть избранницу, но получается у него слабо.

Среди знаменитостей стало модным проводить карантин совместно и пары иногда выглядят очень нестандартно. Ввел смуту своей недавней публикацией в Instagram Николай Басков – один из главных холостяков в российском шоу-бизнесе. Натуральный блондин разместил снимок, сделанный с некой женщиной, и поинтересовался у публики, когда же наконец отменят карантин. Говорить, кто рядом с ним Николай не стал, понадеявшись, что с помощью фильтров может скрыть личность незнакомки, но помогло это с трудом. Женщина на снимке ну уж очень похожа на Розу Сябитову или Елену Степаненко.

Подходят они под описание невесты Баскова не только внешне, но и по жизненным обстоятельствам. Обе знаменитости пережили тяжелые разводы и с тех пор новых мужчин к себе не подпускают. Тем не менее, возраст для них не помеха и выглядят они замечательно. Басков, пытавшийся найти себе любовь среди молодых красавиц, все время упускал старший возраст и наконец одумался. Осталось лишь дождаться, когда Николай наверняка подтвердит, кто же из двух звезд выбрал сладкоголосого блондина.

Сябитова и Степаненко – сложившиеся женщины, которые всего в своей жизни добились самостоятельно. По крайней мере, Николаю не стоит опасаться, что избранница воспользуется им, как это было, по сути, во всех прошлых отношениях певца. Взрослая и знаменитая женщина не нуждается ни в чем подобном, потому Басков наконец сможет насладиться всеми прелестями семейной жизни, без страха быть обманутым.


Николай Офицеров

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Обиженный поросёночек. Басков припомнил матери свое ожирение
Обиженный поросёночек. Басков припомнил матери свое ожирение

 Ставший изгоем с раннего детства Николай явно хотел бы все исправить.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости