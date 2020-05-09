Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков?

Певец явно хочет скрыть избранницу, но получается у него слабо.

Среди знаменитостей стало модным проводить карантин совместно и пары иногда выглядят очень нестандартно. Ввел смуту своей недавней публикацией в Instagram Николай Басков – один из главных холостяков в российском шоу-бизнесе. Натуральный блондин разместил снимок, сделанный с некой женщиной, и поинтересовался у публики, когда же наконец отменят карантин. Говорить, кто рядом с ним Николай не стал, понадеявшись, что с помощью фильтров может скрыть личность незнакомки, но помогло это с трудом. Женщина на снимке ну уж очень похожа на Розу Сябитову или Елену Степаненко.

Подходят они под описание невесты Баскова не только внешне, но и по жизненным обстоятельствам. Обе знаменитости пережили тяжелые разводы и с тех пор новых мужчин к себе не подпускают. Тем не менее, возраст для них не помеха и выглядят они замечательно. Басков, пытавшийся найти себе любовь среди молодых красавиц, все время упускал старший возраст и наконец одумался. Осталось лишь дождаться, когда Николай наверняка подтвердит, кто же из двух звезд выбрал сладкоголосого блондина.

Сябитова и Степаненко – сложившиеся женщины, которые всего в своей жизни добились самостоятельно. По крайней мере, Николаю не стоит опасаться, что избранница воспользуется им, как это было, по сути, во всех прошлых отношениях певца. Взрослая и знаменитая женщина не нуждается ни в чем подобном, потому Басков наконец сможет насладиться всеми прелестями семейной жизни, без страха быть обманутым.

Николай Офицеров