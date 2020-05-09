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Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество?

Сб 9 мая 2020, 20:00:25

Последний клип Давида собрал огромное количество негатива из-за Ольги.

Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна начались очень спонтанно. Мало кто ожидал, что певица найдет того единственного, который будет ей соответствовать по всем параметрам, однако это случилось. Помимо развития личных отношений, Ольга и Дава занялись и совместным творчеством. На первый взгляд — это весьма выгодное решение, ведь все вырученные деньги идут в общий «семейный» бюджет. Однако не все так идеально, как может показаться на первый взгляд.

Если взглянуть на все совместные работы Ольги с Давидом, то легко можно заметить одну закономерность — это негатив. Почти каждый клип Бузовой и Давы фанаты критикуют, причем в грубой форме. Можно было бы подумать, что причина кроется в песнях, но нет, в основном все поклонники не довольны именно Ольгой.

Последний клип Давы тому лишь подтверждение, ведь огромное количество негативы было адресовано именно в сторону Бузовой. Конечно, в связи с таким настроем поклонников, рейтинг Давида не может расти вверх. Чтобы исправить эту ситуацию, Манукяну, вероятно, необходимо отказаться от работы в паре с Бузовой. Конечно, это будет правильным решением, ведь если взглянуть на его сольные произведение, то с легкостью можно заметить сколько на них положительных отзывов.

Вероятно, после сегодняшнего «провала», Дава задумается о том, чтобы прекратить сотрудничество с Ольгой и произойдет все как в песне, первым делом — самолеты, ну, а девушки? А девушки –потом. Если артисты действительно придут к такому мнению, то это может положительно сказаться на их карьере, ведь сольно они нравятся фанатам куда больше. Возможно, Бузова и Дава не сообщат о том, что прекращают сотрудничество публично, а попросту перестанут выпускать совместные работы.


Александр Великий

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