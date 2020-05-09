Чудеса генетики : Звезды, оказавшиеся копиями своих предков-фронтовиков

Стало понятно, кто точно не злоупотреблял пластикой.

В День Победы многие звезды по традиции выложили фотографии своих предков-фронтовиков. В большинстве случаев знаменитости совершенно не похожи на дедушек и бабушек. Однако есть примеры и поразительного сходства, в частности, Игорь Николаев – вылитый дед, даже усы такие же. Чудеса генетики продемонстрировали и другие селебрити, оказавшиеся копиями своих родственников. В этом ключе остро всплывает вопрос о пластической хирургии: становится ясно, кто точно не прибегал к серьезным вмешательствам во внешность.

Удивительное сходство оказалось у Регины Тодоренко с ее прадедушкой. Даже не вооруженным глазом заметны общие черты: разрез глаз, форма носа и губ, подбородок и в целом овал лица. Особенно выделяется губной желобок, который ведущая явно унаследовала от предка.

Регина Тодоренко и ее прадед. Фотоколлаж: Instagram @reginatodorenko





Но еще более поразительным сходством удивил фанатов Станислав Костюшкин. На архивном фото с его дедушкой словно запечатлен сам певец – один в один! Перечислять общие черты в этом случае даже нет смысла.

Станислав Костюшкин и его дед. Фотоколлаж: Instagram @stas_kostyushkin_official





Очевидно, что в современном шоу-бизнесе изменение формы носа или подбородка – обыденная процедура. Некоторые звезды, ложась под хирургический нож, покидают стены клиники буквально другими людьми. В этом плане знаменитостей, продемонстрировавших сходство с предками, смело можно назвать максимально естественными.

Александр Волков