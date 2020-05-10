Плакали денежки... Бабкина уйдет со сцены из-за пластики?

Теперь Надежда, вероятно, может выступать только под фонограмму.

Чтобы оставаться молодыми, многие звезды шоу-бизнеса прибегают к услугам пластических хирургов. Надежда Бабкина не стала исключением в списке и успешно омолодилась. Конечно, артистке удалось стать гораздо моложе, но вот какой ценой, сложно представить.

Речь пойдет не о финансовой стороне пластики, как многие могли подумать, а именно о том, что может произойти из-за нее.

После «омоложения», Бабкина уже появлялась на различных шоу и многие не оценили данный образ. Если взглянуть на выпуск «Вечернего Урганта», где Надежда была в «новом» лице, то можно заметить, что ее мимика была совсем неестественной. Натянутую улыбку многие поклонники совсем не оценили. Однако, это лишь малая часть, возможной проблемы.

Недавно Бабкина опубликовала в Instagram видеозапись, на которой она в «компании» других людей исполнила песню. Конечно, все происходила на «удаленке», ведь сейчас многие звезды на самоизоляции. Самое странное, что в время исполнения песни с легкостью можно было заметить, как Надежда не попадает в слова. Даже если сравнить с выступлением других людей в кадре, в то время, как все широко открывали рот, Бабкина лишь чуть «улыбнулась». Вероятно, причиной этого стала пластика.

На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего «страшного». Однако если более детально углубиться в ситуацию, то «рисуется» совсем другая картина. Чтобы попасть на концерт Надежды и послушать исполнение вживую, фанаты платят огромные деньги. Вероятно, поклонникам не придется по вкусу то, что артистка, возможно, будет неестественно изображать пение.

Возможно, чтобы сохранить свою репутацию и не втоптать ее в грязь, Бабкина уйдет со сцены. Конечно, если это произойдет, то плакали огромные денежки, которые надежда получала благодаря концертам.

Не стоит исключать, что Надежда продолжит давать выступления. Однако негативные отзывы, которых и так не мало, могут только усилиться и навредить репутации артистки.

Александр Великий