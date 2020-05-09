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«Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»?

Сб 9 мая 2020, 09:00:07

Когда-то мужчины «делили» место директора на «Первом канале».

С 2001 по 2003 год Пельш являлся самым главным человеком на «ОРТ» - затем, в 2004 году канал переименовали в «Первый». Тогда на место Пельша пришел Константин Эрнст. Когда мужчина стал «править», ему пришлось исправить немало дел, которые были до него, а по слухам, Эрнст буквально «выгнал» Пельша за неисполнение своих обязанностей. Теперь Константин известная «шишка», а Валдис – обычный телеведущий. У Эрнста «должок» перед Пельшем или почему он поставил его вести «Модный приговор»?

 Эрнст и Пельш в молодости

Пока историк моды Васильев восстанавливается после болезни, на его «насиженном» стуле сидит Валдис и, похоже, отлично себя чувствует. Пока неизвестно, вернется ли Александр в шоу – он не раз намекал, что хочет уйти «на пенсию». Пельш не является историком моды, да и вообще – про телеведущего сложно сказать, что он хоть каплю разбирается в моде. Не исключено, что, чувствуя вину перед Пельшем, Эрнст сделал ему «поблажку», разрешив вести шоу. В последнее время Валдис нигде не снимается, а, судя по его Instagram, «руки так и чешутся» выйти на съемки и блеснуть своим звездным обаянием.

 Пельш на «Модном приговоре»

Как бы то ни было, мужчины когда-то были близкими друзьями, а теперь, похоже, их общение сошло на нет. В шоу-бизнесе подозревали, что шоу Галкина «Сегодня вечером» достанется Пельшу, ведь тот уже который год пытается пробиться на «Первый». Естественно, этого не случилось. Поклонники считают, что место в «Модном приговоре» сейчас последний шанс для Пельша сохранить свою популярность.


Ольга Добротворская

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