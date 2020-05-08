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«Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов

Пт 8 мая 2020, 14:16:54

Певица пытается «отмыться» от скандала, произошедшего год назад

Ко Дню Победы Ольга Бузова сняла видео, в котором рассказывает о великом празднике, а также лично ездит и раздает ветеранам продукты и подарки. Сразу же вспоминается скандал годичной давности, когда Ольга в своих Instagram историях назвала себя «блокадницей» из-за того, что облизывала тарелку в ресторане. Со стороны кажется, что Ольга в новом видео лицемерит и просто хочет, чтобы люди поскорее забыли о прошлогоднем казусе.

«Молодец», «Ольга, вы лучшая», «Оля, мы с тобой», - план Бузовой сработал на ура, кажется, люди правда уже и не вспомнят о том, какая жестокая фраза сорвалась с ее губ год назад. Но к выводу о том, что Ольга хайпит и спасает репутацию с помощью ветеранов пришли многие зрители ролика.

«Зачем мучить ветеранов?» «Зачем камера то я не пойму? хочешь сделать доброе дело делай Ольга, а хайпится на этом не хорошо», «Показуха, реклама, нельзя без камеры», - многие зрители «блокадницу» еще не забыли и не верят действиям певицы.

Складывается подозрение, что Ольга берет пример со своего молодого человека Давида Манукяна, который любит поднимать просмотры и свой авторитет с помощью социальных роликов. Недавно он выпустил видео, в котором раздает гречку во время карантина, и собрал просто «армию» хейторов во главе с Дмитрием Лариным, снявшим негативный обзор на ролик, и высмеявшим добрые намерения парня Бузовой.

Певица пытается «отмыться» от скандала, произошедшего год назад… Но получится ли у нее? Вероятно, да, ведь видео с раздачей подарков уже набрало 16 тысяч лайков и всего 3 тысячи дизлайков. Остается надеяться, что Ольга все-таки делает это от чистой души.



Полина Броуновская

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