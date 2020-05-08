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«Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира»

Пт 8 мая 2020, 12:00:29

Передача обещает быть «горячей», если светская львица согласится на предложение.

Дана Борисова – культовый герой российского шоу-бизнеса. Селебрити дружит с Андреем Малаховым, который, кажется, уже давно пытается добиться того, чтобы между ними были не просто дружеские отношения… Андрей хочет поставить Дану соведущей «Прямого эфира»?

На это указывает то, что ведущий уже в течение нескольких лет вечно зовет Дану на свои передачи в качестве эксперта. Борисова признается, что не сдерживает себя и всегда остро комментирует происходящие события, что нравится Малахову, так жадно относящемуся ко всем хайповым темам и острым спорам. Передача обещает быть «горячей», но согласится ли светская львица на предложение? Похоже, до этого момента Борисова отказывалась от роли ведущей, однако теперь у нее просто нет выхода, ведь она ходит у Малахова в должниках. В интервью Super.ru Дана рассказывает то, что Андрей оплатил ей лечение в дорогостоящем реабилитационном центре. Более того, еще с 2017 года ходят слухи о том, что Малахов купил ведущей квартиру. Со стороны кажется, что Андрей нагло «подкатывает» к коллеге, однако правда может быть зарыта более глубоко.

«Ловушка» сработала или вот почему Малахов так долго «подлизывался» к Дане: ведущий, похоже, пытался сделать так, чтобы у селебрити просто не осталось предлогов от его предложения. Малахов вполне может потребовать от Даны отдать ему все деньги, которые он потратил на ее лечение, квартиру и прочие спасательные действия. Ну а в случае, если денег у Даны не окажется, то предложить ей альтернативу – согласиться на предложение стать его соведущей.


Полина Броуновская

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