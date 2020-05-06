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Оба Виторгана у ее ног! Власова крутит роман одновременно с Максимом и Эммануилом

Ср 6 мая 2020, 23:00:52

Наталья стала действительно роковой женщиной для знаменитых актеров.

 Наталья Власова смогла прославиться не только как автор многих известных песен, но и как актриса. Во время репетиций в одной из комедий она познакомилась с Максимом и Эммануилом Виторганами, между ними быстро завязались отношения. По словам Власовой, она очень много времени проводила с этими двумя актёрами, причем репетиции часто проходили по ночам.

 Не прошло и нескольких месяцев, как оба Виторгана оказались у ног Натальи! «Я всегда говорю только правду. Либо молчу», - пишет актриса в своем посте о том, как она с Максимом и Эммануилом сходила на премьеру фильма. Причем, судя по всему, роман Натальи со старшим Виторганом развивался на глазах у его жены, которая на 25 лет младше Эммануила Гедеоновича. Отец Максима Виторгана, как можно понять, любит помладше, а потому 41-летняя Власова не могла не привлечь его внимание. В то же время сын Эммануила на момент начала «дружбы» с Натальей как раз успел развестись с Ксеней Собчак, а значит, теоретически, находился в активном поиске.

 Впрочем, точно не понятно, почему Власова крутит роман одновременно с Максимом и Эммануилом. Куда разумнее было бы с ее стороны сосредоточиться на младшем Виторгане, не трогать его женатого отца, но в случае Натальи все куда сложнее. Вероятно, Эммануил Гедеонович куда больше заинтересован во Власовой, чем его сын – у Максима давно есть Нино Нинидзе. Скорее всего, актриса решила поддерживать отношения с двумя мужчинами именно потому, чтобы в случае чего через Виторгана старшего подобраться к младшему. Впрочем, что на самом деле движет Власовой может быть известно только ей одной.


Карташов Тимур

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