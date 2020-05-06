Буланова — мечта всей жизни? Экс-любовник певицы готов «расшибиться в лепешку» ради счастья Татьяны

Прознав о проблемах артистки с деньгами, Попов ринулся на помощь.

Татьяна Буланова призналась в материальных трудностях. «Деньги закончились, а жить-то надо…», — заявила певица и дала онлайн-концерт. Экс-любовник певицы готов «расшибиться в лепешку» ради счастья Татьяны и как только узнал о проблемах артистки — тут же предложил помощь. Александр Попов признался, что даже писал Булановой, когда певица попала в реанимацию из-за проблем со здоровьем. Неужели для Попова Буланова — мечта всей жизни?

Желание Александра лезть из кожи вон ради внимания Татьяны говорит само за себя. Экс-солист «Турбомоды» даже написал Булановой песню, что подтверждает светлые чувства артиста. Буланова и Попов знакомы давно, у певцов даже в репертуаре совместные композиции. В кулуарах за сценой поговаривают, что ради Попова Татьяна и развелась с Владиславом Радимовым после 11 лет брака.

Согласившись на помощь Попова, Татьяна может все-таки обрести счастье. Ведь после двух неудачных браков и проблем со здоровьем поддержка близкого человека важна. Плечом для опоры хрупкой певицы и готов стать как истинный джентельмен Попов.

Александра Болконская