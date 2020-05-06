Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

От редактора

Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

 Как будто прошло лет 20 – Федор не похож сам на себя.

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

Мнение

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

 Долматов заявляет, что Кети пользовалась им, но сама она неоднократно признавалась рэперу в любви.

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Мнение

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Татьяне и Дмитрию очень повезло вовремя определить заражение коронавирусом.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Шоу-Бизнес | «Голубой» провал Джареда Лето: певца «отшил» директор Gucci

«Голубой» провал Джареда Лето: певца «отшил» директор Gucci

Ср 6 мая 2020, 22:30:05

Схожий имидж, общение, но отсутствие продолжения – все говорит о несчастной любви. 

Джареда Лето «отшил» директор Gucci Алессандро Микеле. Увлеченность артиста дизайнером невозможно игнорировать: в интервью Лето не раз признавался в симпатии главе компании. Открыто о влечении к мужчине Джаред не рассказывал, но демонстрировал трепетное отношение к коллеге, что позволило считать возникновение у певца чувств гораздо более глубоких, чем дружественных и партнерских. После знакомства с Микеле знаменитость частенько копировал образ приятеля, повторяя цветовую гамму в одежде и едва не напоминая брата-близнеца Алессандро. Но затем парочка перестала появляться вместе. 

Ориентацию кутюрье не скрывает. Микеле состоит в отношениях с профессором Джованни Аттили. Бизнесмен держит частную жизнь в стороне от любопытных глаз и Лето мог до некоторой поры не знать об избраннике Алессандро. Однако всплывшая правда наверняка нанесла удар по влюбленному Джареду - вот так «голубой» провал. Фанаты постоянно узнают нечто новое о своем кумире, а схожесть занятий Лето и Микеле появилась явно неспроста.

С тех пор, как Джаред познакомился с Алессандро, он настолько пламенно увлекся модой, что теперь в большей степени ассоциируется с моделью, чем с актером и музыкантом. Вот только, если Микеле счастлив с другим, то, увы, Лето останется в пролете. Вероятно, знаменитость на самом деле просто дружит с Алессандро и не испытывает к нему чувств иного характера, кроме как приятельского. Тем более, в Сети нередко встречаются сведения о девушках, которые попадают в сети неутомимого ловеласа.


Виталий Морозов

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Раз купила и пожалела! Эксперты озвучили ТОП опасных шорт на лето
Раз купила и пожалела! Эксперты озвучили ТОП опасных шорт на лето

«Вредители» есть у каждой второй.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости