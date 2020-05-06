«Голубой» провал Джареда Лето: певца «отшил» директор Gucci

Схожий имидж, общение, но отсутствие продолжения – все говорит о несчастной любви.

Джареда Лето «отшил» директор Gucci Алессандро Микеле. Увлеченность артиста дизайнером невозможно игнорировать: в интервью Лето не раз признавался в симпатии главе компании. Открыто о влечении к мужчине Джаред не рассказывал, но демонстрировал трепетное отношение к коллеге, что позволило считать возникновение у певца чувств гораздо более глубоких, чем дружественных и партнерских. После знакомства с Микеле знаменитость частенько копировал образ приятеля, повторяя цветовую гамму в одежде и едва не напоминая брата-близнеца Алессандро. Но затем парочка перестала появляться вместе.

Ориентацию кутюрье не скрывает. Микеле состоит в отношениях с профессором Джованни Аттили. Бизнесмен держит частную жизнь в стороне от любопытных глаз и Лето мог до некоторой поры не знать об избраннике Алессандро. Однако всплывшая правда наверняка нанесла удар по влюбленному Джареду - вот так «голубой» провал. Фанаты постоянно узнают нечто новое о своем кумире, а схожесть занятий Лето и Микеле появилась явно неспроста.

С тех пор, как Джаред познакомился с Алессандро, он настолько пламенно увлекся модой, что теперь в большей степени ассоциируется с моделью, чем с актером и музыкантом. Вот только, если Микеле счастлив с другим, то, увы, Лето останется в пролете. Вероятно, знаменитость на самом деле просто дружит с Алессандро и не испытывает к нему чувств иного характера, кроме как приятельского. Тем более, в Сети нередко встречаются сведения о девушках, которые попадают в сети неутомимого ловеласа.

Виталий Морозов