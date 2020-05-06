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Плачь и смотри: Почему солисты «Непара». втоптали друг друга в грязь?

Ср 6 мая 2020, 19:11:48

Даже любовь в прошлом не смягчила вражду экс-коллег.

В сентябре прошлого года Александр Шоуа объявил о распаде дуэта «Непара». Певец начал сольную карьеру, поэтому и распустил коллектив музыкантов. Но закрытие проекта не прошло мирно — солисты «Непары» втоптали друг друга в грязь. Шоуа «вытер ноги» о Викторию Талышинскую, во второй раз уволив. Ведь в 2012 году Александр уже пытался выступать один, закрыв проект. Виктория до последнего не верила, что Шоуа бросит коллектив.

Но уже осенью 2013 Саша предложил возобновить работу дуэта, а Талышинская не раздумывая согласилась. Доверившись коллеге, Вика не подозревала, что тяжелые эмоции придется пережить вновь.

Талышинская рассказывает о непростой обстановке во время работы с Шоуа. По словам Вики, Саша вел себя неприлично — критиковал, принижал, перебивал. По поведению Талышинской понятно — певица мстит бывшему коллеге, будто говоря словами из одноименного хита: плачь и смотри! Ведь пока Виктория поддерживает Шоуа образ «тирана», то артист не найдет певицу, с которой споет дуэтом — а Саша как раз занят поиском талантливой коллеги.

Талышинскую и Шоуа связывали романтические отношения, которые хоть и не долгосрочные, но эмоциональные. После ссор даже перед концертом возлюбленные иногда не разговаривали. Но теперь Виктория счастлива в новом коллективе и не разрешает Шоуа пользоваться добродушием, распуская и возобновляя работу дуэта. Счастье коллеги, видимо, не дает покоя Саше, ведь певец то и дело злорадствует, упоминая Викторию.


Александра Болконская

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