Новая жизнь без Элджея. Ивлеева улетает к любовнику в Англию?

Узенюк лишь тянет вниз.

Анастасия Ивлеева готовится к глобальным переменам. В новой публикации телеведущая рассуждает о пройденном пути и одновременно намечает дальнейшие цели. Неужели Ивлеева улетает к любовнику в Англию? Дело в том, что накануне известий о свадьбе с Элджеем знаменитость посещала Великобританию.

Тогда пресса обратила внимание на дорогую одежду Анастасии и наличие аксессуаров баснословной стоимости. Лук светской львицы оценивался суммой около 8 миллионов. На пальцах Ивлеевой красовались и кольца люксовых брендов. Подарки иностранного ухажера? К слову, свадьба с Элджеем также могла и не состояться по причине вскрывшейся интрижки, поскольку в период лета-осени в паре наблюдались постоянные конфликты.

На тот момент популярность Алексея Узенюка постепенно угасала. Тогда Элджей, впрочем, как и сейчас, практически не давал концертов, а только поддерживал видимость «лакшери» жизнь. Из этого следует, что кольца, которые посчитали жестом внимания Узенюка, подарил другой человек. В Англию Ивлеева летала без Элджея, а в сентябре ее поездки за рубеж продолжились. К примеру, визит в США подозрительно затянулся: тогда в новостных изданиях вновь заговорили о мужчине на стороне.

Анастасия и Алексей давно не показываются на публике, а признания Элджею в любви канули в лету. В случае эмиграции Ивлеева ничего не потеряет, ведь теперь не нужно начинать с нуля. За время упорной работы телеведущая создала надежный коммерческий проект на YouTube, получила два вознаграждения за труд в виде премии ТЭФИ.

Новая жизнь без Элджея – это то, к чему стремится Анастасия. На этот вывод наводят рассуждения девушки, косвенно указывающие на лень Алексея, предпочитающего плыть по течению.

Однако не исключено, что Ивлеева по-прежнему счастлива с Элджеем и пока только намечает новую планку развития.

Виталий Морозов