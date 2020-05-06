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Рамина VS. Тина! Канделаки не смогла запугать ведущую «Ходят слухи»

Ср 6 мая 2020, 20:31:30

Звезда «Самого умного» так и не извинилась перед блогерам за «обжигающие» патчи.

В новый выпуск People Talk была приглашена популярная блогер и ведущая Рамина Эсхакзай, девушка своими силами выбила себе место в шоу-бизнесе, а её порядочность отмечают именитые звезды. Но, даже выбрав бесконфликтный путь, обойти скандал ей не удалось. История с вредоносными патчами от Тины Канделаки обрела новые подробности благодаря рассказу из первых уст самой жертвы Рамины. Запугать блогера не вышло! Ведущая «Ходят слухи» смело рассказала обо всему, пусть Тина и пыталась приписать ей конфликт на почве непростых отношений России и Украины. Рамина VS. Тина — кто победит?

Оказалось, что вместо извинений от хозяйки бренда перед ведущей «Ходят слухи», её обвинили в порче имиджа российской косметики. Тина назвала просьбу Рамины предостеречь других и извиниться перед ней не красивым жестом и благополучно «замяла» это дальнейшим молчанием. То, что звезда «Самого умного» так и не извинилась перед блогером за «обжигающие» патчи, без лишних домыслов говорит о её бесстрашии и безразличии по отношению к возможным последствиям за изуродованное лицо публичной персоны.

Почему Канделаки так уверенно гнет свою линию? Уверенность в своих силах ей может давать влиятельный супруг, связи которого доходят до правительства Российской Федерации. Имея такую поддержку не удивительно, что она смогла проигнорировать просьбу Рамины.

Но, храбрости Эсхакзай удивилась даже ведущая People Talk, ведь та рассказала свою правду несмотря на возможную угрозу. Канделаки не смогла запугать ведущую «Ходят слухи», что предвещает борьбу интересов: Рамина VS. Тина.


Юлия Белоусова

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