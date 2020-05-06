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Как Стоянов стал «деспотичным» отцом из-за дочери-бунтарки

Ср 6 мая 2020, 17:06:03

Сыновей потерял, но ошибок не понял — Илья безразличен к судьбе детей.

Младшая дочь Юрия Стоянова заканчивает школу, но с отцом планами на жизнь делиться не намерена. Скрытность Екатерины расстраивает актера, но на вопросы о месте поступления дочь отвечает: «Туда, где ты не сможешь помочь. И если чего-то добьюсь, то не потому, что у меня твоя фамилия». Из-за дочер-бунтарки добродушный Стоянов стал «деспотичным» отцом.

Юрий категорично заявил, что Екатерине «Актерская профессия противопоказана. Она не будет актрисой», — тем самым отрезав творческий пусть родственнице.

Екатерина — не единственный ребенок Стоянова. Сыновья, появившиеся в первом браке актера не общаются с отцом, сменили фамилию, и даже отчество — настолько неприятно упоминание Юрия. Но Стоянов не пытается наладить отношения с родственниками и на интервью старается неудобных тем избегать.

Из-за властных заявлений Юрия не исключено, что и Екатерина откажется от отца и решит взять другую фамилию. К тому же, дочь актера жаждет добиться высот в жизни без участия влиятельного родственника.


Александра Болконская

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