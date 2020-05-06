Неизвестный Джиган или кто помог отцу Децла пережить горе

Внимание Александра Толмацкого к рэперу выглядит благодарностью.

Имя Джигана в свете последних событий вызывает ассоциации лишь с темными сторонами личности человека. Однако на деле рэпер мог быть одним из тех, кто помог отцу Децла пережить горе – смерть Кирилла Толмацкого. Неизвестный рэпер постепенно приоткрывает и другую сторону своей личности – сочувствующую и неравнодушную. Отец покойного исполнителя лайкает едва ли не каждую публикацию Джигана. После столь пристального внимания возникает ощущение, будто Толмацкий-старший обрел сына в Вайнштейне.

Несмотря на то, что Джиган никогда не был дружен с Децлом и даже «подбрасывал щепки» в огонь конфликта с Бастой, его участие и моральная поддержка, по-видимому, сыграли немалую роль в исцелении убитого горем отца. Не исключено, что Джиган добрым словом подбадривал Александра, за что тот до сих ему благодарен и поддерживает связь. Жизненные дороги обоих исполнителей отличались, как и смысловый посыл творчества.

Экс-подопечный лейбла Black Star выбрал коммерческий путь развития, а вот Кирилл пошел путем остросоциального и, как плеть, хлесткого рэпа. Вероятно, Джиган и Децл общались, но не посвящали аудиторию в это. А чем объяснить сейчас такой интерес продюсера к жизни знаменитости? Не исключается и другое объяснение этому. Быть может, отец Кирилла хочет взять Джигана к себе под крыло и заниматься его карьерой?

Активность артиста практически на нуле. Как ни крути, а после ухода от Тимати создается впечатление, будто Джиган топчется на одном месте и теперь только «хайпит» на склоках с Оксаной Самойловой. Толмацкий-старший 18 лет не общался с сыном. Вдова Децла и вовсе винит родителей возлюбленного во всех неурядицах и считает их скорбь обыкновенным спектаклем. Вероятно, Александр просто наблюдает за постами Джигана и по привычке ставит «сердечко».

Виталий Морозов