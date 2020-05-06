Любовь сокрушает хейтеров! Анисина и Джигурда счастливы как никогда

Какой ценой пара «вырвала» победу?

Никита Джигурда и Марина Анисина счастливы как никогда. Вопреки язвительным замечаниям злопыхателей, пара демонстрирует восхищающую сплоченность и заботливое отношение друг к другу, несмотря на все слухи. Фигуристка разместила пост, в котором будто бы подвела итоги «кровопролитной» бойне с недоброжелателями. Анисина остановилась на личности бывшего директора Никиты – Антонины Зажигиной.

Женщина в течение долгого времени «втаптывала» репутацию Джигурды в грязь, а по некоторым сведениям даже безответно была влюблена в звезду «Любить по-русски». По-видимому, вмешательство Антонины стало роковым для брака Никиты и Марины, в результате чего спортсменка подала на развод. Зажигина распространяла нелицеприятные слухи об артисте. Но как бы Антонины и прочие недруги пары не старались, знамения чета на своем примере доказала: любовь сокрушает хейтеров!

Изнуряющие и порой даже напоминающий боевики остросюжетные ситуации из-за раздела наследства Людмилы Браташ отошли в прошлое. Джигурда неоднократно говорил о всеобъемлющем чувстве к Анисиной и эти слова не были голословными. Перед нами есть масса примеров, когда едва образовавшаяся ячейка общества не выдерживала совместного быта, а Никита и Марина пережили гораздо большее, нежели рядовые семейные встряски.

Разумеется, дети также сплотили влюбленных: Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада стали главной мотивационной энергией, которая вдохновляла родителей на новые подвиги любви. Отринув гордость и массу претензий, Джигурда и Анисина все-таки воссоединились и планируют скорую свадьбу. Остается пожелать семье счастья и благоденствия.

Виталий Морозов