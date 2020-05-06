Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

От редактора

Это Иван Будько?! Постаревший Добронравов мог потерять роль в «Сватах»

 Как будто прошло лет 20 – Федор не похож сам на себя.

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

Мнение

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

 Долматов заявляет, что Кети пользовалась им, но сама она неоднократно признавалась рэперу в любви.

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Мнение

Навка и Песков - последние новости из больницы: «Всё идёт хорошо!»

Татьяне и Дмитрию очень повезло вовремя определить заражение коронавирусом.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Шоу-Бизнес | Любовь сокрушает хейтеров! Анисина и Джигурда счастливы как никогда

Любовь сокрушает хейтеров! Анисина и Джигурда счастливы как никогда

Ср 6 мая 2020, 18:15:32

Какой ценой пара «вырвала» победу?

Никита Джигурда и Марина Анисина счастливы как никогда. Вопреки язвительным замечаниям злопыхателей, пара демонстрирует восхищающую сплоченность и заботливое отношение друг к другу, несмотря на все слухи. Фигуристка разместила пост, в котором будто бы подвела итоги «кровопролитной» бойне с недоброжелателями. Анисина остановилась на личности бывшего директора Никиты – Антонины Зажигиной.

Женщина в течение долгого времени «втаптывала» репутацию Джигурды в грязь, а по некоторым сведениям даже безответно была влюблена в звезду «Любить по-русски». По-видимому, вмешательство Антонины стало роковым для брака Никиты и Марины, в результате чего спортсменка подала на развод. Зажигина распространяла нелицеприятные слухи об артисте. Но как бы Антонины и прочие недруги пары не старались, знамения чета на своем примере доказала: любовь сокрушает хейтеров!

Изнуряющие и порой даже напоминающий боевики остросюжетные ситуации из-за раздела наследства Людмилы Браташ отошли в прошлое. Джигурда неоднократно говорил о всеобъемлющем чувстве к Анисиной и эти слова не были голословными. Перед нами есть масса примеров, когда едва образовавшаяся ячейка общества не выдерживала совместного быта, а Никита и Марина пережили гораздо большее, нежели рядовые семейные встряски.

Разумеется, дети также сплотили влюбленных: Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада стали главной мотивационной энергией, которая вдохновляла родителей на новые подвиги любви. Отринув гордость и массу претензий, Джигурда и Анисина все-таки воссоединились и планируют скорую свадьбу. Остается пожелать семье счастья и благоденствия.


Виталий Морозов

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости