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«Дом-2» купил нового любовника Алены Рапунцель

Ср 6 мая 2020, 18:01:05

Ряд факторов указывает на истинную причину возвращению Колесникова на проект.

«Дом-2» купил нового любовника Алены Рапунцель. Этот вывод подкрепляется внезапным восстановлением Максима Колесникова в числе участников телепроекта. Изначально парень вступил в конфронтацию с остальными подопечными реалити и выступил против изгнания Александры Арефьевой.

Для Колесникова это стало шансом сбежать из стен «Дома-2», но предприимчивые «кукловоды» не позволили ему «спастись». Все-таки молодой человек передумал уходить и явно неспроста. Продюсеры телестройки посулили Максиму немалый гонорар за участие в проекте – этим объясняется его стремительное возвращение.

Младшая Рапунцель превратилась в непрестанную головную боль для руководства: женихи бегут без оглядки, не выдерживая характера Алены и назойливости Татьяны Владимировны. Для продюсеров введение Колесникова в игру как одного из основных участников имеет весомые плюсы для новых скандалов. Максим моложе остальных избранников, а это заведомо делает его персону еще более безответственной и не готовой взвалить на себя тяготы «обслуживания» прихотей Рапунцель. Может, на деле Колесников другой, но по сценарию наверняка предстанет в самом невыгодном свете.

Как писали в Сети, предыдущий жених девушки Денис Мокроусов не скрывал главной цели участия – стремление заработать. Разумеется, Максим вряд ли чем-то от него отличается, равно как и остальные участники шоу. Ведь неслучайно Колесников одной ногой уже перескочил за периметр, как вдруг вернулся – уж точно не из-за «бабочек в животе».

А как будут развиваться события, вскоре станет известно. Скорее всего, Рапунцель затянет старую «песню» об издевательствах и наплевательском отношении очередного кавалера.


Виталий Морозов

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