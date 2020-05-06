Кризис среднего возраста или почему Том Круз решился на полет в космос

Страх вторжения пришельцев, боязнь облысеть, неудачи в личной жизни — актер переживает непростые времена.

Том Круз сам исполняет трюки на съемках кино, но экстрима актеру оказалось мало — по информации из открытых источников, Круз отправится в космос. Актер и NASA планируют снять фильм на борту МКС. Создание приключенческого боевика на ранних этапах и конкретная киностудия не работает над проектом. Поведение Круза говорит о кризисе среднего возраста, с которым столкнулся 57-летний актер. Наверняка пока Том переживает психологический дискомфорт, которым сопровождается кризис средних лет, актер и решился на полет в космос.

Круз боится конца света, облысения, вторжения инопланетян — Том признался в страхах, не свойственных бесстрашному актеру. Пока герои Круза снова и снова спасают человечество, Том тратит гонорары на укрепление шевелюры. Помимо карьеры, Круз славится романами с видными звездами. С личной жизнью актера связано много скандалов, сплетен, но в то же время — красивых историй любви.

Том не раз женился и разводился, романы актера обрастали разговорами. Судя по образу жизни Круза, любовь актер так и не встретил. Но в то же время драматизировать и поддаваться эмоциям из-за кризиса средних лет не стоит. Наверняка, в скором времени Том найдет единственную и неповторимую, а эмоциональное состояние стабилизируется.

Александра Болконская