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Главная страница | Шоу-Бизнес | Муж сел на шею. Валерия Гай Германика поплатилась за безграничное доверие

Муж сел на шею. Валерия Гай Германика поплатилась за безграничное доверие

Ср 6 мая 2020, 15:30:51

Факты указывают на то, что режиссер одна «тянет» на себе семью. 

Масса факторов говорит о том, что Валерия Гай Германика поплатилась за безграничное доверие к супругу Денису Молчанову. Начало романа было донельзя сказочным. Бизнесмен водил девушку на свидания, дарил подарки и всячески заботился о романтической атмосфере. Однако есть основание утверждать, что Молчанов попросту «водил за нос» возлюбленную и разбрасывался деньгами, чтобы затем почивать на лаврах. В Сети давно ходит информация о долгах Дениса, которые достигают 900 тысяч рублей, до сих пор «висящих» на предпринимателе. Будут ли у успешного бизнесмена подобные проблемы? Вряд ли.

И каким образом можно на постоянной основе заниматься бизнесом удаленно? Ведь после знакомства с Германикой мужчина переехал из Новокузнецка в Москву и все время проводит рядом с женой и ребенком. К тому же, сам бизнес Молчанова окутан покровом тайны. Денис в кратчайшие сроки очаровал Валерию и даже усыновил ее детей от предыдущего брака. Совокупность событий позволяет считать, что Молчанов втирался в доверие и специально «задабривал» возлюбленную, а теперь сел на шею.

В интервью знаменитость заявляла о продолжении карьеры, потому как режиссура – ее истинное призвание. Судя по этим словам, Валерия показывала: работаю только в удовольствие и не завишу от мужа. Однако занятость Германики вовсе не похожа на творческий полет свободного художника. Так, картина «Мысленный волк» 2019-го года около 2,5 миллионов рублей и для съемок Валерия пригласила супругу именитого режиссера Андрея Кончаловского Юлию.

Исходя из этого, выходит, Германика постоянно и самоотверженно работает, а вкупе с долгами супруга рвение знаменитости выглядит объяснимым, поскольку семье нужен постоянный доход. Разумеется, раскрыть подноготную семьи Валерия не может, а потому в каждом интервью поет восторженные дифирамбы супругу и делает пламенные комплименты.

Это тоже наталкивает на мысль о желании скрыть от посторонних информацию о том, что муж вынужден жить за ее счет. Не исключено, что режиссер на самом деле счастлива в браке и снимает кино не из-за нехватки денег, а исключительно по вдохновению, а долги Молчанов давно погасил.


Виталий Морозов

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