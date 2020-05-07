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Решетова в пролете? Дочь Тимати намекнула на воссоединение родителей

Чт 7 мая 2020, 01:00:30

Рисунок Алисы расставил все по своим местам: мама и папа снова вместе?

Несмотря на то, что Алена Шишкова и Тимати уже давно расстались, а самому Тимуру родила наследника совершенно другая женщина, многие поклонники все еще не теряют надежды на то, что однажды Алена и Тимур вновь станут счастливым семейством.

А после того, как Шишкова выложила в сторис рисунки Алисы, многие подумали о том, что дочь Тимати подобным образом намекнула поклонникам на воссоединение родителей.

Масла в огонь подливает еще и тот факт, что новая возлюбленная Тимати практически все свое время проводит в компании новорожденного сына и «стада» котов, которых она предусмотрительно завела в период беременности. Видимо, Тимати совсем не бывает дома, и Анастасия подобным способом пытается заглушить отсутствие любимого человека в своей жизни.

И вот, что странно, еще ни один возлюбленный Алены не задержался надолго рядом с моделью. Раз за разом мужчины уходят от Шишковой, стоит лишь стать их отношениям публичными. Кто знает, может это Тимати приложил руку к «ухажерам» девушки. Поклонники уверены: Тимур все еще любит Алену и им суждено быть вместе.


Анастасия Глазова

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