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В попытке отомстить за слезы Бузовой: Дава рискует опозориться в батле с Гасановым

Чт 7 мая 2020, 00:00:54

Манукян припомнит сожженные платья и обрезанные волосы любимой.

Самоизоляция для блогеров дала шанс подзаработать на скандалах, по примеру батла Ольги Бузовой и Гусейна Гасанова. Тогда Оле пришлось пролить немало слез, из-за чего певица больше не ввязывается в дорогостоящую авантюру.

Вместе с тем, Давид Манукян недавно решил припомнить слезы своей возлюбленной, которые она пролила над сожженными дорогими платьями и обрезанными волосами, по прихоти блогера Гусейна.

Дава публично призвал поучаствовать Гасанова в новом скандальном батле, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Однако блогер даже не задумался, чем выльется очередное развлечение обеспеченных звезд, ведь Гусейн отчетливо знает, что скандал с участием в нем Бузовой принесет хороший рейтинг.

В связи с чем, Дава рискует опозориться в будущем противостоянии, ведь уже сейчас можно сказать, что задания Гасанова могут быть связаны с очередными слезами Бузовой, которая, к счастью блогера, живет вместе с Манукяном.

Примечательно, что Гасанов даже сильно обрадовался, когда узнал о вызове от своего оппонента. Это наталкивает на мысль о том, что у него уже готов коварный план, как дополнительно отомстить самой Бузовой за депиляцию ног и разбитое стекло его любимой машины.

Не исключено, что Гусейн потребует Манукяна выкинуть вещи любимой, отстричь клок волос у спящей певицы. Или того хуже, заставит обрить ее вовсе под ноль или сделать проколы.

Более того, звезды зачастую участвуют в противостояниях, ставя на кон не малую сумму, которая достается победителю. Если учесть слухи, которые ходят по поводу алчности Манукяна, то можно предположить, что он готов будет пойти на любую авантюру лишь бы выиграть.

Скорее всего, Дава только опозориться в попытке отомстить за пролитые слезы Бузовой, которая благодаря действиям скандального блогера Гасанова может вновь оказаться под ударом унизительных заданий, выполненных со стороны ее парня.

Вполне возможно, что Оля из-за этого постарается попросту уехать из дома на площадку «Дома-2» из-за страха стать объектом внимания Гусейна Гасанова.


Александр Дружный

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