Когда мать тебя «ненавидит»: Тяжелое детство Бородиной оставило душевную травму на всю жизнь

Кажется, за агрессией Ксения скрывает боль, полученную еще в юности.

Ксения Бородина довольно вспыльчивая и агрессивная личность, которая часто выпускает свой «пар» на собственных подписчиков. Мало кто задумывался, почему женщина себя так ведет. А ведь оказалось, что все проблемы телеведущей идут с детства…

Тяжелое детство Бородиной оставило душевную травму на всю ее жизнь. Дело в том, что, когда Ксения была еще подростком, ее родители развелись. После этого отец не принимал в ее воспитании никакого участия, а позже телеведущая лишилась и матери. Причиной тому стала любовь матери, но не к дочери, а к мужчине. Женщина забыла о собственной дочери, и уехала жить в Италию. Так произошло, из-за того, что Ксения не могла принять нового мужчину матери и всячески мешалась ей под ногами. Страшно представить, какого жилось телеведущей, когда собственная мать тебя «ненавидит». После пережитого неудивительно, что теперь Бородина закрытый человек, который не подпускает к себе близко даже родных. Также это объясняет ее ревность к Курбану – вероятно, женщина боится, что он уйдет так же, как и ее отец.

Кристина Матвеева

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В то же время, тяжелое детство научило Ксению строить собственную, крепкую семью, в которой царит любовь и понимание. Конечно, этот «плюс» не сравнится с тем, что пережила телеведущая, и сложно сказать, что это того стоило. Возможно, Бородиной следовало бы обратиться к психологу, чтобы проработать детские обиды. Быть может, тогда она могла бы стать добрее к людям.