Катя Клэп выходит замуж за Бэдкомедиан. Беременность, личная жизнь, последние новости

Блогерша уже 13 лет держится в трендах YouTube и не теряет популярности.
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Биография
Екатерина Романовна Трофимова (наст. имя) родилась 19 мая 1993 г. в Москве. По знаку зодиака Телец. Отец — механик, мать — дизайнер интерьеров. Родители очень тепло относились к единственной дочке. Катя занималась во всевозможных секциях: от балетных танцев до верховой езды. Увлечение лошадьми сохранилось у Трофимовой до сих пор.
Записывать мысли Катя принялась в детстве, что потом дало почву для развития дневника. Клэп поступила в университет на режиссёрский факультет, но позже забрала документы. Посчитала, что иметь образование не столь важно, а опыт и навыки можно развить без диплома.
На рассвете видеохостинга YouTube Трофимова берёт псевдоним Катя Клэп и камеру в руки. Подросток тогда и не подозревала, какое сказочное будущее её ждёт.
Клэп создаёт канал Foggy Disaster, где публикует забавные видео, перевоплощаясь в знаменитостей и примеряя колоритные образы. Первые попытки покорить интернет заканчивались неудачно — на Катю обрушивался шквал хейта от зрителей. Многие знакомые смеялись и унижали Клэп. Она долго переживала и даже на некоторое время бросила затею прославиться.
Спустя несколько лет Катя заводит очередной канал с названием The Kate Clapp с совершенно другой тематикой. Там она описывает жизнь, делится впечатлениями о путешествиях и выполняет задания зрителей. Обширная аудитория и бешеная известность Кати сделала своё. Клэп начали узнавать на улице и сравнивали с Максимом Голополосовым из «+100500», старейшим блогером Рунета. Обложки журналов, приглашения на работу за границей — Клэп признали одной из самых востребованных знаменитостей.
Наряду с деятельностью на платформе Катя продвигает бизнес — «бьюти-боксы»: оригинально оформленные коробочки с различными косметическими наполнениями.
Катя Клэп снялась в сериале «Молодёжка», где сыграла роль себя. Озвучивала чайку в рейтинговом мультфильме «Губка Боб в 3D». Ранее часто сочиняла песни. Оригинальные и злободневные треки являлись «вирусными» и распространялись по Сети.
Девушке пришлось лечь под нож хирурга в 2018-м. Напряжённый график, недосып и перегрузки спровоцировали у Клэп онкозаболевание. Болезнь удалось победить с помощью быстрого выявления на первоначальном этапе.
СМИ сообщают, что доход Кати только с платформы YouTube — 32 млн рублей в месяц.
Замуж за Бэдкомедиан
Отношения Клэп и Бэдкомедиан (Евгения Баженова) завязались больше пяти лет назад. Пара крайне тщательно скрывала роман, что стало удивительным для прессы. Они с возлюбленным не ходили по популярным местам и быстро съехались.
Трофимова поведала в интервью, как закрутился их роман. Евгений и Катя встретились на общих съёмках. Тогда парень показался Клэп замкнутым и необщительным, читал книгу и не поднимал взгляда. Далее последовало предложение о свидании от Бэдкомедиан, но звезда не понимала, что это была романтическая встреча. После второй встречи Катя поняла, что он испытывает к ней чувства.
Сейчас Катя и Бэдкомедиан проживают в доме, который они с мамой строили для себя. Молодые задумали построить ещё коттедж на этом же участке. У каждого из них отдельная комната для уединения, где они делают контент для новых роликов на YouTube.
Ребята любят смотреть фильмы ужасов вместе. Бэдкомедиан утверждает, что не боится при просмотре, но может испугаться из-за визгов возлюбленной. Постоянно созваниваются по видеосвязи, когда находятся в разных частях света.
На канале TheKateClapp Катя сообщила, что жених сделал ей предложение. Чувствует себя не особо комфортно в качестве жены и попросила у зрителей совета, как правильно носить помолвочное кольцо. В 2021 году Кате Клэп исполнилось 28 лет.
Поклонники пары уверены, что на публичное бракосочетание можно не рассчитывать. Учитывая то, что Клэп и Бэдкомедиан так яро прятались, церемония пройдёт вдали от глаз журналистов.
Последние новости
Лето Клэп и Бэдкомедиан началось с разъездов по России. Они уже посетили Йошкар-Олу, Ульяновск и Екатеринбург.
Блогерша пытается похудеть и активно делится успехами. Так, Клэп заявила, что перестала есть соль и сахар и пользуется заменителем. Кофе без кофеина и альтернативное молоко также оказались лучшими друзьями Кати.
Клэп увлеклась занятиями корейского языка, чтобы лучше разбираться в фандоме группы BTS. Обожает южнокорейских парней и даже достала билет на их концерт, о чём намеревается рассказать внукам.
В Instagram-аккаунте Катя написала, что сделала УЗИ, чем породила множество обсуждений её беременности. Речь шла о собаке. Клэп планирует забеременеть в скором времени, но для начала хочет наладить здоровье.