Катя Клэп выходит замуж за Бэдкомедиан. Беременность, личная жизнь, последние новости

Блогерша уже 13 лет держится в трендах YouTube и не теряет популярности.

Катя Клэп предпочитает яркую и оригинальную одежду Фото: Instagram @kateclapp

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Биография

Екатерина Романовна Трофимова (наст. имя) родилась 19 мая 1993 г. в Москве. По знаку зодиака Телец. Отец — механик, мать — дизайнер интерьеров. Родители очень тепло относились к единственной дочке. Катя занималась во всевозможных секциях: от балетных танцев до верховой езды. Увлечение лошадьми сохранилось у Трофимовой до сих пор.

Будущая блогерша в подростковом возрасте Фотоколлаж: Владтайм

Записывать мысли Катя принялась в детстве, что потом дало почву для развития дневника. Клэп поступила в университет на режиссёрский факультет, но позже забрала документы. Посчитала, что иметь образование не столь важно, а опыт и навыки можно развить без диплома.

На рассвете видеохостинга YouTube Трофимова берёт псевдоним Катя Клэп и камеру в руки. Подросток тогда и не подозревала, какое сказочное будущее её ждёт.

Екатерина в юности часто причисляла себя к модным субкультурам Фотоколлаж: Владтайм

Клэп создаёт канал Foggy Disaster, где публикует забавные видео, перевоплощаясь в знаменитостей и примеряя колоритные образы. Первые попытки покорить интернет заканчивались неудачно — на Катю обрушивался шквал хейта от зрителей. Многие знакомые смеялись и унижали Клэп. Она долго переживала и даже на некоторое время бросила затею прославиться.

Спустя несколько лет Катя заводит очередной канал с названием The Kate Clapp с совершенно другой тематикой. Там она описывает жизнь, делится впечатлениями о путешествиях и выполняет задания зрителей. Обширная аудитория и бешеная известность Кати сделала своё. Клэп начали узнавать на улице и сравнивали с Максимом Голополосовым из «+100500», старейшим блогером Рунета. Обложки журналов, приглашения на работу за границей — Клэп признали одной из самых востребованных знаменитостей.

Наряду с деятельностью на платформе Катя продвигает бизнес — «бьюти-боксы»: оригинально оформленные коробочки с различными косметическими наполнениями.

Аудитория Кати Клэп превысила 7 млн подписчиков Фото: YouTube

Катя Клэп снялась в сериале «Молодёжка», где сыграла роль себя. Озвучивала чайку в рейтинговом мультфильме «Губка Боб в 3D». Ранее часто сочиняла песни. Оригинальные и злободневные треки являлись «вирусными» и распространялись по Сети.

Девушке пришлось лечь под нож хирурга в 2018-м. Напряжённый график, недосып и перегрузки спровоцировали у Клэп онкозаболевание. Болезнь удалось победить с помощью быстрого выявления на первоначальном этапе.

СМИ сообщают, что доход Кати только с платформы YouTube — 32 млн рублей в месяц.

Замуж за Бэдкомедиан

Отношения Клэп и Бэдкомедиан (Евгения Баженова) завязались больше пяти лет назад. Пара крайне тщательно скрывала роман, что стало удивительным для прессы. Они с возлюбленным не ходили по популярным местам и быстро съехались.

Катя Клэп и Бэдкомедиан Фотоколлаж: Владтайм

Трофимова поведала в интервью, как закрутился их роман. Евгений и Катя встретились на общих съёмках. Тогда парень показался Клэп замкнутым и необщительным, читал книгу и не поднимал взгляда. Далее последовало предложение о свидании от Бэдкомедиан, но звезда не понимала, что это была романтическая встреча. После второй встречи Катя поняла, что он испытывает к ней чувства.

Сейчас Катя и Бэдкомедиан проживают в доме, который они с мамой строили для себя. Молодые задумали построить ещё коттедж на этом же участке. У каждого из них отдельная комната для уединения, где они делают контент для новых роликов на YouTube.

Екатерина с Евгением на публичных мероприятиях Фотоколлаж: Владтайм

Ребята любят смотреть фильмы ужасов вместе. Бэдкомедиан утверждает, что не боится при просмотре, но может испугаться из-за визгов возлюбленной. Постоянно созваниваются по видеосвязи, когда находятся в разных частях света.

На канале TheKateClapp Катя сообщила, что жених сделал ей предложение. Чувствует себя не особо комфортно в качестве жены и попросила у зрителей совета, как правильно носить помолвочное кольцо. В 2021 году Кате Клэп исполнилось 28 лет.

Поклонники пары уверены, что на публичное бракосочетание можно не рассчитывать. Учитывая то, что Клэп и Бэдкомедиан так яро прятались, церемония пройдёт вдали от глаз журналистов.

Последние новости

Лето Клэп и Бэдкомедиан началось с разъездов по России. Они уже посетили Йошкар-Олу, Ульяновск и Екатеринбург.

Блогерша пытается похудеть и активно делится успехами. Так, Клэп заявила, что перестала есть соль и сахар и пользуется заменителем. Кофе без кофеина и альтернативное молоко также оказались лучшими друзьями Кати.

Клэп редко публикует фото с женихом. Блогерша с возлюбленным на отдыхе в Йошкар-Ола Фотоколлаж: Владтайм

Клэп увлеклась занятиями корейского языка, чтобы лучше разбираться в фандоме группы BTS. Обожает южнокорейских парней и даже достала билет на их концерт, о чём намеревается рассказать внукам.

В Instagram-аккаунте Катя написала, что сделала УЗИ, чем породила множество обсуждений её беременности. Речь шла о собаке. Клэп планирует забеременеть в скором времени, но для начала хочет наладить здоровье.