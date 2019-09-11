Была пацанкой, стала лесбиянкой: Лена Третьякова из «Ранеток» предпочитает девушек

На это намекает сама экс-звезда «СТС». Она яро защищает секс-меньшинства, признает, что комплименты от «прекрасного» пола для нее важнее, а ее внешний вид в прошлом только подтверждает принадлежность к ЛГБТ.

Ориентация Лены Третьяковой из «Ранеток» интересует поклонниц уже достаточно долгий период. Раньше Лена считалась пацанкой, что не могло не вызывать подозрений. Сейчас девушка выглядит весьма женственной, но подтверждения ее гомосексуальности все еще появляются.

Складывается впечатление, что Третьякова кардинально сменила имидж, чтобы избежать подозрений в том, что она предпочитает девушек. Однако сейчас она и сама намекает на нетрадиционную ориентацию. Так, Лена неоднократно высказывалась в защиту ЛГБТ-сообщества, чем ошарашивала фанатов. Не так давно звезда «Ранеток» поделилась, что комплименты от женщин для нее приятнее, чем от мужчин. Несмотря на то, что Третьякова игнорирует вопросы об ориентации, для поклонников все уже очевидно. Была пацанкой, стала лесбиянкой – именно такой вывод делает аудитория девушки.

Кроме того, ей приписывают роман с Евгенией Огурцовой, которая также является экс-«ранеткой». Подозрения начались с провокационных снимков, которые опубликовала Лена. В данный момент девушки довольно близко общаются, Женя разведена и, как и подруга, относится к гомосексуальности вполне спокойно.