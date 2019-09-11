Была пацанкой, стала лесбиянкой: Лена Третьякова из «Ранеток» предпочитает девушек

На это намекает сама экс-звезда «СТС». Она яро защищает секс-меньшинства, признает, что комплименты от «прекрасного» пола для нее важнее, а ее внешний вид в прошлом только подтверждает принадлежность к ЛГБТ.
Ориентация Лены Третьяковой из «Ранеток» интересует поклонниц уже достаточно долгий период. Раньше Лена считалась пацанкой, что не могло не вызывать подозрений. Сейчас девушка выглядит весьма женственной, но подтверждения ее гомосексуальности все еще появляются.
Кроме того, ей приписывают роман с Евгенией Огурцовой, которая также является экс-«ранеткой». Подозрения начались с провокационных снимков, которые опубликовала Лена. В данный момент девушки довольно близко общаются, Женя разведена и, как и подруга, относится к гомосексуальности вполне спокойно.