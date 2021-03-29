Сюжеты:

Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros "Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям Техосмотр в России по новым правилам: что поменялось и как проходить Необычный рецепт "Оливье" для новогоднего стола Сбербанк запустил сервис постановки диагноза через искусственный интеллект Биткоин пробил исторический максимум Huawei начала распространение EMUI 11 Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары Борьба с Москвой за ее же деньги: Глава Фонда, замешанного в «шпионском скандале», не считает нужным скрываться «Мы уже проплатили кому надо, дело закроют»: Полицию Владивостока подозревают в «крышевании» уголовного преступления В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai «Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками
Главная страница | Культура | Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros

Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros

Вчера, 20:31

«Лига справедливости» в режиссёрской версии от Зака Снайдера оказалась успешной, даже несмотря на хронометраж и отсутствие ленты в театральном прокате. Сам постановщик пожаловался на то, что его попросту невзлюбили за желание сделать франшизу, которая бы не уступала сверхприбыльным «Мстителям».

Режиссёр в интервью для журнала SFX рассказал, что, по его мнению, «нормальную» версию «Лиги справедливости» не захотели пускать на экраны не из-за хронометража, а из-за непонимания индустрии супергеройских фильмов.

«У студии Warner Bros изначально была неприязнь к „Бэтмену против Супермена“. Они хотели оставить только зрелище, а не тонкости сюжета. В „Лиге справедливости“ на меня оказывали давление, желая сделать его совершенно другим и отдельным фильмом», — признался Снайдер.

Режиссёр также сказал, что он видел «Лигой справедливости» как финал и кульминации уже популярной трилогии. Она бы подготовила зрителя к приходу суперзлодея Дарксайда. Но в итоге Warner Bros сделали ставки на отдельные фильмы, которые единоразово «выстрелят» в прокате. Они явно прогадали.

Популярные «Мстители» стали результатом кропотливой подводки. Были сольные фильмы и про Железного Человека, и про Тора, и про Капитана Америку, и про многих других героев. Приходя на «Мстителей», зритель уже держал в голове развитых персонажей, отличных друг от друга. В театральной версии «Лиги справедливости» многие не поняли мотивацию и личности героев из-за неграмотной подачи предысторий.

Итогом стало то, что у Warner Bros не выходит сделать мощную франшизу из-за желания получить прибыль здесь и сейчас. К созданию целой и, главное, убедительной, киновселенной про супергероев стоит подходить тщательнее, постепенно знакомя зрителя с личностями героев, которые должны быть уникальными самобытными.


Наталья Сергеенко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
"Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям

 18 марта на стриминговых сервисах "Кинопоиск HD" и HBO Max состоялась премьера "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Хронометраж фильма составил четыре часа,…

Женские триммеры
Женские триммеры

Удаление волос на теле очень интимный процесс, который требует осторожности и использования качественных устройств. Конечно, это касаться и мужчин, и женщин.

Как просто и быстро получить выгодный онлайн займ
Как просто и быстро получить выгодный онлайн займ

Высокая конкуренция на рынке кредитных услуг порождает уникальные функции. Одна из них – беспроцентный первый кредит.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости