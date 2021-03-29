Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros

«Лига справедливости» в режиссёрской версии от Зака Снайдера оказалась успешной, даже несмотря на хронометраж и отсутствие ленты в театральном прокате. Сам постановщик пожаловался на то, что его попросту невзлюбили за желание сделать франшизу, которая бы не уступала сверхприбыльным «Мстителям».

Режиссёр в интервью для журнала SFX рассказал, что, по его мнению, «нормальную» версию «Лиги справедливости» не захотели пускать на экраны не из-за хронометража, а из-за непонимания индустрии супергеройских фильмов.

«У студии Warner Bros изначально была неприязнь к „Бэтмену против Супермена“. Они хотели оставить только зрелище, а не тонкости сюжета. В „Лиге справедливости“ на меня оказывали давление, желая сделать его совершенно другим и отдельным фильмом», — признался Снайдер.

Режиссёр также сказал, что он видел «Лигой справедливости» как финал и кульминации уже популярной трилогии. Она бы подготовила зрителя к приходу суперзлодея Дарксайда. Но в итоге Warner Bros сделали ставки на отдельные фильмы, которые единоразово «выстрелят» в прокате. Они явно прогадали.

Популярные «Мстители» стали результатом кропотливой подводки. Были сольные фильмы и про Железного Человека, и про Тора, и про Капитана Америку, и про многих других героев. Приходя на «Мстителей», зритель уже держал в голове развитых персонажей, отличных друг от друга. В театральной версии «Лиги справедливости» многие не поняли мотивацию и личности героев из-за неграмотной подачи предысторий.

Итогом стало то, что у Warner Bros не выходит сделать мощную франшизу из-за желания получить прибыль здесь и сейчас. К созданию целой и, главное, убедительной, киновселенной про супергероев стоит подходить тщательнее, постепенно знакомя зрителя с личностями героев, которые должны быть уникальными самобытными.

Наталья Сергеенко