"Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям

18 марта на стриминговых сервисах "Кинопоиск HD" и HBO Max состоялась премьера "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Хронометраж фильма составил четыре часа, но несмотря на это лента оказалась очень успешной.

По данным "Кинопоиска", за первые сутки с момента премьеры режиссёрскую версию супергеройского блокбастера посмотрели 400 000 россиян. И всего треть из них не досмотрели фильм до конца. Неплохой показатель, как для четырёхчасового фильма. Более того, просмотров на "снайдеркате" уже больше, чем на оригинальном фильме 2017 года режиссёра Джосса Уидона.

По сюжету ленты "Лига справедливости" лишается одного из ключевых героев, что огорчило многих фанатов. Порадовало же зрителей то, что Галь Гадот сыграла Чудо-женщину куда ярче, чем в последнем сольном фильме.

Можно полагать, что секретом успеха ленты Зака Снайдера стало внимание к деталям. Огромный хронометраж позволил показать больше важных для сюжета мелочей, которые делают историю более завершённой. К тому же, режиссёру было дано больше времени, чтобы раскрыть персонажей и сделать их действия более мотивированными.

Поговаривают, что "Лига справедливости" впечатлила продюсеров стримингового сервиса Netflix. Продюсеры, по данным инсайдеров, хотя завербовать Зака Снайдера сразу не несколько своих фильмов и сериалов. Официально эта информация пока не подтверждена.

Наталья Сергеенко