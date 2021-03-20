Сюжеты:

Корпорация завидует творцу: Зак Снайдер пожаловался на непонимание со стороны Warner Bros "Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям Техосмотр в России по новым правилам: что поменялось и как проходить Необычный рецепт "Оливье" для новогоднего стола Сбербанк запустил сервис постановки диагноза через искусственный интеллект Биткоин пробил исторический максимум Huawei начала распространение EMUI 11 Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары Борьба с Москвой за ее же деньги: Глава Фонда, замешанного в «шпионском скандале», не считает нужным скрываться «Мы уже проплатили кому надо, дело закроют»: Полицию Владивостока подозревают в «крышевании» уголовного преступления В шоу «Что было дальше?» грубо унизили гостей HammAli & Navai «Мужик на 200%»: Тарзан признался, что изменил Королёвой с любовницами-воровками
Главная страница | Культура | "Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям

"Лига справедливости" Зака Снайдера стал хитом благодаря внимаю к деталям

Сб 20 марта 2021, 13:32:27

18 марта на стриминговых сервисах "Кинопоиск HD" и HBO Max состоялась премьера "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Хронометраж фильма составил четыре часа, но несмотря на это лента оказалась очень успешной.

 

По данным "Кинопоиска", за первые сутки с момента премьеры режиссёрскую версию супергеройского блокбастера посмотрели 400 000 россиян. И всего треть из них не досмотрели фильм до конца. Неплохой показатель, как для четырёхчасового фильма. Более того, просмотров на "снайдеркате" уже больше, чем на оригинальном фильме 2017 года режиссёра Джосса Уидона.

По сюжету ленты "Лига справедливости" лишается одного из ключевых героев, что огорчило многих фанатов. Порадовало же зрителей то, что Галь Гадот сыграла Чудо-женщину куда ярче, чем в последнем сольном фильме.

Можно полагать, что секретом успеха ленты Зака Снайдера стало внимание к деталям. Огромный хронометраж позволил показать больше важных для сюжета мелочей, которые делают историю более завершённой. К тому же, режиссёру было дано больше времени, чтобы раскрыть персонажей и сделать их действия более мотивированными.

Поговаривают, что "Лига справедливости" впечатлила продюсеров стримингового сервиса Netflix. Продюсеры, по данным инсайдеров, хотя завербовать Зака Снайдера сразу не несколько своих фильмов и сериалов. Официально эта информация пока не подтверждена.


Наталья Сергеенко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Робот-пылесос: как работает и для чего необходим
Робот-пылесос: как работает и для чего необходим

 Каждая хозяйка старается делать все, чтобы в её доме всегда было чисто убрано, все вещи постираны и выглажены, семья накормлена, дети ухожены. Но как все это…

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: [email protected]

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости